EE. UU. ataca otra presunta narcolancha en Pacífico, cerca de Colombia, y asesina a dos tripulantes

Estados Unidos realizó este jueves un ataque contra un buque supuestamente operado por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, y dos tripulantes murieron durante la acción enmarcada dentro de la misión "Lanza del Sur". El Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron el ataque letal con un video publicado en sus redes sociales y confirmaron la muerte de las dos personas a quienes calificaron como "narcoterroristas".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico oriental y que estaba involucrada en operaciones de narcotráfico", dijo el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X. Añadió que "ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido" en la operación.

Al menos 119 personas han muerto, desde agosto de 2025, en ataques contra presuntos barcos cargados de drogas como parte de una campaña, denominada Operación Lanza del Sur, que según la Administración Trump tiene como objetivo reducir el tráfico de narcóticos.



El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.



La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidense en aguas internacionales iniciaron en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro en Caracas, para trasladarlo a una cárcel federal de Nueva York.

Publicidad

On Feb. 5, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/B3ctyN1lke — U.S. Southern Command (@Southcom) February 6, 2026

Petro y Trump habían chocado en innumerables ocasiones desde que el republicano regresó al poder en enero de 2025, pero algo cambió tras el derrocamiento y la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses. Pocos días después de ese suceso, ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica y acordaron verse por primera vez, con un tono muy distinto al de los enfrentamientos habituales.

Publicidad

En septiembre del año pasado, Washington retiró la certificación de Colombia como país que coopera en la lucha antidrogas y, ese mismo mes, el Departamento de Estado revocó la visa de Petro tras instar, en un mitin en Nueva York, a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump sobre Gaza. El tono se elevó aún más en octubre, cuando Trump acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico". Paralelamente, el Departamento del Tesoro le impuso sanciones financieras al incluirlo, junto a parte de su familia, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la 'Lista Clinton'.

El mandatario colombiano ha sido, por su parte, muy crítico con la política medioambiental de Trump y con su postura frente a la guerra en Gaza. Llamó "brigadas nazis" a los agentes de inmigración estadounidenses y también ha condenado los operativos contra lanchas en el Caribe y el Pacífico. Petro llegó a la Casa Blanca en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo, en las que no puede buscar la reelección.

EFE