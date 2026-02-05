John McNamara dejará su cargo en la embajada de Estados Unidos en Colombia

John McNamara, originario de la ciudad de Nueva York, dejará el 13 de febrero el cargo de Encargado de Negocios, ad interim, en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, puesto que ocupa desde el 1º. de febrero de 2025. Durante todo ese año McNamara estuvo involucrado en los intentos por desescalar tensiones repetidas entre Colombia y Estados Unidos, los cuales fueron protagonizados por los presidente Gustavo Petro y Donald Trump, respectivamente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

McNamara ha servido en una variedad de posiciones en Washington y en el extranjero durante más de dos décadas de servicio diplomático de Estados Unidos. Fue jefe de Misión de los Estados Unidos en el Caribe Neerlandés en Curazao y anterior a ello se desempeñó como subjefe de Misión, Encargado de Negocios, de la Embajada de los Estados Unidos en Lima, Perú. Otros servicios con el Departamento de Estado en América Latina y el Caribe incluyen tres asignaciones en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá en una mezcla de roles consulares, de lucha contra el narcotráfico y de oficial político. Fue el Consejero Político durante los dos últimos años de las negociaciones de paz del gobierno colombiano con las ahora extintas FARC y más tarde se desempeñó como Encargado de Negocios, ad interim, de la Embajada de los Estados Unidos en Nassau.



A cargo de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá quedaría Jarahn Hillsman, quien actualmente se desempeña como ministro Consejero en la Embajada en el país. Sin embargo, no es la única noticia en torno a la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Este jueves también se conoció que se cayó la nominación de Daniel Newlin para convertirse en el próximo embajador de Estados Unidos en Colombia. El presidente Trump lo había nominado, pero por vencimiento de términos el Senado estadounidense devolvió la nominación. Ahora Trump tendrá que presentar un nuevo nombre.



McNamara es veterano del Ejército de Estados Unidos, con el cual sirvió principalmente en América Latina y completó una asignación en el Estado Mayor Conjunto en el Pentágono. Obtuvo su título de licenciado en Ciencias de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point y su título de maestría en Artes del Colegio de Comando y Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos.

Publicidad

Esta noticia coincide con que Petro concluyó este jueves un viaje de cuatro días a Estados Unidos en el que, después de un año de críticas y desacuerdos, retomó la vía del diálogo con su homólogo Donald Trump para empezar a normalizar la relación bilateral cuando faltan seis meses para la finalización de su mandato. El encuentro en la Casa Blanca fue precedido de una enorme expectativa por los alcances y el tono de la reunión, no solo por la personalidad de ambos sino por la situación personal en la que llegó Petro a la cita, con una visa especial porque le fue cancelada la suya en septiembre pasado, e incluido en lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton', pero al final todos salieron satisfechos.

La relación tradicionalmente buena entre Colombia y Estados Unidos tuvo su primera crisis en enero de 2025 por las diferencias de Petro con Trump, ventiladas en redes sociales, sobre la política migratoria de Washington, agrandadas con críticas o amenazas de parte y parte por la lucha contra el narcotráfico y la operación militar en Venezuela en la que fue depuesto Nicolás Maduro. Por eso, Petro dijo después de salir de la Casa Blanca que su impresión fue, "ante todo, positiva" porque su encuentro con Trump fue entre "diferentes" pero "sin humillaciones de ningún tipo".

Publicidad

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL