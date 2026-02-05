María Corina Machado cree que habrá elecciones en Venezuela antes de acabar 2026: ¿volverá al país?

La líder opositora venezolana María Corina Machado cree que podría haber elecciones democráticas en Venezuela en menos de un año, aunque todavía no lo ha dialogado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con el medio digital Politico publicada este jueves. (Lea también: Aerolíneas en Colombia que reanudarán vuelos a Caracas, suspendidos en noviembre de 2025)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Creemos que un proceso de transición real con votación manual… todo el proceso podría completarse en nueve o diez meses. Pero, bueno, eso depende de cuándo se empiece", declaró Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 y actualmente en Estados Unidos.

Desde la captura de Nicolás Maduro en el ataque estadounidense en Venezuela el pasado 3 de enero, la Administración de Donald Trump ha establecido relaciones con el Gobierno de la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez, y asegura que está bajo su tutela.



El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró en enero ante el Senado que el objetivo final es lograr una Venezuela "democrática" mediante "elecciones libres y justas", pero no detalló plazos para esta transición que, dijo, tomarán algún tiempo.



Machado, que se reunió con Trump en enero y le obsequió su medalla del Nobel, explicó a Politico que no ha abordado con el presidente un calendario electoral, pero mostró su optimismo respecto a la celebración de elecciones. "Tenemos una cultura democrática, una cultura democrática sólida. Tenemos una sociedad organizada. Contamos con un liderazgo legítimo con un gran apoyo popular y nuestras fuerzas armadas también apoyan la transición a la democracia", dijo.

Publicidad

Las últimas elecciones presidenciales fueron las del 28 de julio de 2024, en las que Maduro supuestamente fue reelecto, de acuerdo a las autoridades venezolanas y a pesar de las acusaciones de fraude de la oposición y de varios países, que reconocieron la victoria del candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por Machado. (Lea también: Régimen de Venezuela excarcela al yerno de Edmundo González, Rafael Tudares Bracho)

La opositora, quien ha expresado su deseo de regresar a Venezuela cuanto antes, puso esos comicios como ejemplo de que la sociedad venezolana quiere elecciones libres. "Si pudimos hacer eso en condiciones tan extremas, imagínense ahora, cuando tenemos el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, cuando la gente siente que no estamos solos", sostuvo.



El chavismo "tendría mucho miedo" de atentar contra su vida

En otra entrevista que concedió recientemente a la cadena CBS, declaró que "las cosas están cambiando muy rápido en Venezuela. Si me hubieran capturado antes de irme, probablemente me habrían desaparecido o algo peor".

Publicidad

"En este momento, no creo que se atrevan a matarme debido a la presencia, la presión y las acciones de Estados Unidos", agregó Machado, quien actualmente se encuentra exiliada en Washington, aunque ha expresado su deseo de volver al país suramericano cuanto antes.

La dirigente opositora señaló que desconoce "cuántas posibilidades tendría" de desplazarse libremente dentro del territorio venezolano, pero aseguró que el chavismo "tendría mucho miedo" de atentar contra su vida, ya que "el régimen conoce la conexión" que ella mantiene con el Gobierno de Donald Trump.



¿Dialogaría con Delcy Rodríguez?

Al ser preguntado sobre si Machado debería poder volver a Venezuela, Trump sugirió que podría "juntar" al chavismo y a la oposición para acercar posturas. "Tenemos que hacer algo con esto. Quizás juntar a las partes y hacer algo. Ella (Machado) es una muy buena persona y, al mismo tiempo, el liderazgo actual (Delcy Rodríguez) está haciendo un muy buen trabajo", afirmó.

Sobre reunirse con la presidente interina, María Corina Machado dijo que "si es necesario para intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir un cronograma de transición, pues se hará. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición".

En opinión de la líder opositora, el oficialismo venezolano estaba convencido de que los miembros del Gobierno "eran intocables y por eso no están preparados para aceptar que esto (la transición) es irreversible". (Lea también: Alex Saab y Raúl Gorrín fueron detenidos por agentes venezolanos, según The New York Times)

Publicidad

"Estos tipos están siendo forzados a llevar adelante procesos en contra de su propia esencia. Todo lo que sostiene al régimen de Maduro es la represión", añadió Machado en declaraciones al diario El Tiempo y la emisora Caracol Radio.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE