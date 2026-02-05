En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / The Washington Post recorta un 30% de su plantilla, afectando las secciones internacional y deportes

The Washington Post recorta un 30% de su plantilla, afectando las secciones internacional y deportes

El legendario medio estadounidense The Washington Post le anunció a sus empleados que empezará un período de recortes de un centenar de personas.

Por: EFE
Actualizado: 5 de feb, 2026
Editado por: Mateo Medina Escobar
The Washington Post recorta un 30% de su plantilla, afectando las secciones internacional y deportes
El periódico The Washington Post es uno de los más importantes medios en EE. UU.
Oliver Contreras/AFP

El Washington Post informó a su personal que iniciaba un amplio ‌proceso de centenares de despidos que llevaría a recortar puestos en las áreas de deportes y a reducir considerablemente la de internacional, eliminando corresponsalías y enviados especiales en todo el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos.

El editor ejecutivo del periódico, Matt Murray, anunció los recortes a primera hora de la mañana de este miércoles a través de una videoconferencia con el personal, a quien se pidió que se conectaran y que permanecieran en casa para la reunión.

¿Qué se sabe de los recortes en The Washington Post?

La empresa despedirá a aproximadamente el 30% de sus empleados, según informa The New York Times, y los recortes afectarían al área comercial y a más de 300 de los aproximadamente 800 periodistas de la redacción. En concreto, Murray anunció el cierre de la sección de deportes, aunque algunos de sus periodistas se reubicarán en la sección de reportajes que mantendrá la información sobre la cultura deportiva, y también se suprimirá el área dedicada a los libros.

Los recortes en el periódico, ahora propiedad de Jeff Bezos, se esperaban desde hace semanas cuando el rumor de que se iba a desmantelar el área de deportes se había intensificado tras conocerse que el Post habría informado a los periodistas que debían cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia que no lo harían. El plan estratégico de la compañía consiste en reforzar la información política y nacional y los contenidos de negocios y salud.

El anuncio supone, tal y como reconoció el propio Murray, un duro golpe para el rotativo, emblema de periodismo independiente y grandes exclusivas, como el "Watergate" o los "Papeles del Pentágono". El exdirector del Post, Martin Baron, escribió este miércoles, poco después de conocerse los despidos, que "se encuentra entre los días más oscuros de la historia de una de las organizaciones de noticias más grandes del mundo".

Baron, que lleva meses advirtiendo del riesgo de la libertad de prensa en Estados Unidos, lamentó que "las ambiciones del Post disminuirán drásticamente su talentoso y valiente personal que se agotará aún más". Y añadió que "al público se le negará la información básica basada en hechos que nuestra comunidad y el mundo necesitan más que nunca".

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

