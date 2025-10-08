EE. UU. pide retractación al presidente Petro tras declaraciones sobre ataque a lancha en el Caribe

La Casa Blanca le solicitó al presidente Gustavo Petro una retractación pública tras sus recientes declaraciones sobre el ataque del país norteamericano contra una lancha en el mar Caribe. En un reciente comunicado al que tuvo acceso Noticias Caracol, el gobierno norteamericano solicitó "que el presidente Petro se retracte públicamente de su infundada y reprensible declaración para que podamos retomar un diálogo productivo sobre la construcción de un futuro sólido y próspero para los pueblos de Estados Unidos y de Colombia".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esto se da luego de que el presidente dijera, en un reciente trino, que "indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior", rechazando los recientes ataques del país norteamericano contra lanchas en el mar Caribe que han sido divulgados por el Gobierno de los Estados Unidos. Según los informes de dichos ataques, se trataría de supuestos botes terroristas destinados al tráfico de drogas.

"Ahora me encuentro en una reunión con los gobiernos Europeos y diré lo mismo. Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien. No hay una guerra contra el contrabando, hay es una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo. La agresión es contra toda América Latina y el Caribe", se lee en el trino que provocó tal respuesta de EE. UU.



El Gobierno de los Estados Unidos también dijo que, pese a los recientes choques por diferencias políticas que se han presentado entre esta nación y el actual gobierno colombiano, todavía persiste una cercanía estratégica esencial con Colombia en la región. De la misma manera, EE. UU. reiteró su compromiso para mantener una cooperación estrecha en materia de seguridad y estabilidad en esta parte del continente.

Publicidad

"A pesar de las diferencias políticas con el gobierno actual, Colombia sigue siendo un socio estratégico esencial. Nos comprometemos a una estrecha cooperación en diversas prioridades compartidas como la seguridad y estabilidad regionales", se lee en otra parte del pronunciamiento.



Noticia en desarrollo...