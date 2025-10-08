En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
INPEC
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. pide retractación al presidente Petro tras declaraciones sobre ataque a lancha en el Caribe

EE. UU. pide retractación al presidente Petro tras declaraciones sobre ataque a lancha en el Caribe

El mandatario colombiano publicó un reciente trino en el que dijo que "indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior", el cual fue rechazado por el país norteamericano. Esto dijo la Casa Blanca.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Gustavo Petro (2).jpg

Publicidad

Publicidad

Publicidad