¿El conflicto entre Irán e Israel podría desencadenar en guerra mundial? Experta explica

Para entender la dimensión de lo que ha ocurrido este martes, 01 de octubre de 2024, en Medio Oriente, María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol explicó algunos detalles de la situación entre Israel e Irán.

>>> También puede leer: Irán advierte a Israel que si toma represalias responderá con ataques "más aplastantes"

¿Por qué Irán atacó a Israel?

De acuerdo con la experta, "el ataque de Irán es una respuesta a los ataques de Israel contra Hezbolá y a la muerte de su líder (Hasán) Nasralá. La pregunta es ¿por qué responde Irán y no el grupo Hezbolá? Porque Hezbolá, al igual que Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen, pertenecen al eje de resistencia, un conglomerado de grupos terroristas patrocinados por Irán. Y, para Irán, es muy importante mantenerlos en su órbita y mostrarles que está dispuesto a responder por ellos y defenderlos cuando toca".

¿Se espera una respuesta de Israel?

“Israel sí o sí, va a contestar el ataque de los iraníes. El cuándo depende seguramente de las negociaciones que hará con su aliado Estados Unidos. El cómo es interesante; puede responder a la infraestructura petrolera o económica; es más complicado si responde a la infraestructura nuclear, pero va a responder. Es altamente probable que desde que ellos mataron a Nasralá supieran que Irán los iba a atacar y tuvieran ya lista la respuesta para Irán que está por venir”, aseguró Teresa Aya, en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Publicidad

¿Cuál es el panorama para Medio Oriente?

“El Medio Oriente es una zona supremamente volátil y en este momento está convulsionada. Ya vimos el eje de resistencia: esos grupos terroristas que Irán patrocina en la región y que tienen como objetivo la destrucción de Israel. Tenemos también países como Jordania y Egipto, vecinos de Israel que no quieren que el conflicto pase en las fronteras y les gustaría mediar una paz. Para Estados Unidos, Irán no solamente es el enemigo de su aliado Israel. Es un enemigo personal de ellos y que ataca los intereses de Estados Unidos en la zona. Una zona convulsionada que puede explotar con cualquier chispa”, acotó la analista política.

¿Los ataques en Medio Oriente podrían desencadenar una guerra mundial?

Para Aya, “esa es la pregunta del millón. Todo depende si una vez que Israel ataque porque va a atacar a Irán, Irán decida o no que la deuda con Hezbolá quedó saldada. Si dice que sí, entonces volvemos a ese estatus quo un poco complicado, pero estatus quo de no atacarse directamente. Pero si Irán dice, por ejemplo, que el ataque que ellos reciban de Israel es desproporcionado, es altamente probable que digan: ‘nos toca volver a atacar para equiparar las cosas’. Y así empieza un juego que puede ser supremamente peligroso no solo para la región, (sino también) para el mundo entero”.

Publicidad

>>> También puede leer: ¿Cómo funciona la Cúpula de Hierro, el sistema de defensa contra misiles de Israel?