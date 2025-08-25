Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
VENEZUELA
ENTREVISTA MINISTRO DE DEFENSA
ALEJANDRO EDER
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ FIGURA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Embajador chino califica de peligroso un intervencionismo militar de Estados Unidos en Venezuela

Embajador chino califica de peligroso un intervencionismo militar de Estados Unidos en Venezuela

“Nos parece un gesto peligroso porque sabemos la historia y el resultado del intervencionismo de Estados Unidos en las últimas décadas”, dijo el diplomático chino en Colombia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: agosto 25, 2025 11:42 a. m.
Comparta en:
embajador china en Colombia
Embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang -
Noticias Caracol

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, afirmó en una entrevista con Noticias Caracol que su país y Estados Unidos, como grandes potencias, están obligados a convivir. Se refirió también a las relaciones comerciales que está emprendiendo con Colombia, indicando que si al país “le va bien, si a América Latina le va bien, a nosotros nos conviene porque ahí encontramos mejores oportunidades de negocios”. Pero no se quedó ahí y expresó la preocupación del gigante asiático sobre la posible intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El diplomático consideró que las acciones que está tomando el Gobierno de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro son “un gesto peligroso porque sabemos la historia y el resultado del intervencionismo de Estados Unidos en las últimas décadas. Además, esta decisión evidentemente de amenaza viola los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y podría implicar una intervención y una violencia de la soberanía y la integridad territorial de los venezolanos”.

¿Si Estados Unidos atacara habría un escenario bélico de gran escala en el continente?

“Hay ciertos principios básicos del derecho internacional como denominadores de la paz, estabilidades internacionales. No es nada positivo que se regrese a la regla de la selva en que los grandes, los poderosos, los fuertes abusen de los pequeños, los débiles. Entonces, hay que tener muy presente la peligrosidad de un intervencionismo militar, en este caso de Estados Unidos contra Venezuela”, dijo al respecto.

Las relaciones comerciales de China con Colombia

Para el embajador Jingyang, hay “un desarrollo bastante alentador de relaciones entre China y América Latina en general, estamos hablando de buenas relaciones que China tiene con 28 países de América Latina y el Caribe. De los 28 ya como 24 están en la franja de la ruta. A principio del siglo Estados Unidos era el socio número uno de la gran mayoría de los países de la región. Hoy por hoy más de la mitad de los países tiene a China como socio número uno. El cambio es enorme si se analiza desde la perspectiva histórica haciendo comparaciones; cuando algunos insisten en revisar con lupa el estatus quo de estas relaciones, yo siempre invito a que la gente tenga una visión de mediano y largo plazo, quizás con lupa por un lado, pero por otro lado con telescopio”.

Últimas Noticias

  1. Nicolás Maduro se prepara para un eventual enfrentamiento con Estados
    Nicolás Maduro se prepara para un eventual enfrentamiento con Estados Unidos.
    AFP / Noticias Caracol

    País fronterizo con Venezuela ofrece a EE. UU. acceso a su territorio si Maduro "lanza ataque"

  2. Asesinato en Puerto Rico
    La niña
    Tomado de redes.

    "Se me fue a fuerza": Testigo clave en caso de joven de 16 años asesinada frente a su madre

Aseguró que “si a Colombia le va bien, si a América Latina le va bien, a nosotros nos conviene porque ahí encontramos mejores oportunidades de negocios. Cuando América Latina, Colombia incluida, tiene mayor capacidad de inversión, evidentemente las empresas chinas tendrán mayores oportunidades. La cooperación, la relación no la tomamos como un juego de suma cero. O sea, si tú pierdes, yo gano ya, o incluso busco que te pierdas para ganar yo. Es al revés. Si tú ganas, yo gano. Es una visión distinta de otros”.

“Cada país necesita aprovechar sus ventajas comparativas. Colombia, evidentemente, tiene también sus ventajas comparativas y estamos hablando de su ubicación geográfica, estamos hablando de su riqueza, de la biodiversidad, estamos hablando de sus recursos como país, de la belleza para atraer muchos turistas. Estas potencialidades de ventajas comparativas no se están aprovechando a plenitud porque sin infraestructuras adecuadas, evidentemente las ventajas potenciales se quedan en las ideas. Entonces, cualquier negocio yo creo que implica riesgos y ventajas. Entonces, la cuestión esencial es darse cuenta y ser consciente de las condiciones propias, porque encerrarse en sí mismo simplemente por miedo a la apertura, no lleva a un crecimiento auténtico”, afirmó.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

China

Venezuela

Estados Unidos