Diosdado Cabello anuncia militarización de frontera colombo-venezolana: hace pedido a Gobierno Petro

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, anunció que se ordenó la militarización de la frontera colombo-venezolana, con un despliegue de 15.000 hombres y mujeres, como parte de la Operación Relámpago del Catatumbo, que ya había sido establecida en enero de 2025, cuando se dio el desplazamiento de miles de colombianos por enfrentamientos del Eln y las disidencias de las Farc.

Nicolás Maduro había expresado en ese momento que dicha operación se realiza, al menos, tres veces al año en esas regiones donde se ha logrado "liberar y mantener libre todo el territorio de Venezuela de pistas clandestinas, de sembradíos de hojas de coca, de laboratorios para fabricar cocaína y de todos esos elementos perturbadores".

Este lunes 25 de agosto, Cabello se refirió a “la operación Relámpago del Catatumbo y la ha ampliado hasta el estado Táchira con la zona de paz No. 1, y ha ordenado en una primera fase un despliegue de 15.000 hombres y mujeres en todo el lado venezolano de refuerzo sobre los que ya tenemos hasta el límite del Estado Táchira”.



“Luego vendrá la zona de paz No. 2 y luego la zona de paz No. 3. Todo esto es frontera con nuestra hermana Colombia. Este despliegue ya está comenzando. Este refuerzo especial incluye medios, tropas, aviación, despliegue fluvial, drones para el resguardo de nuestra frontera”, dijo.

Diosdado Cabello, además, hizo una solicitud a la Administración de Gustavo Petro: “Pido al Gobierno colombiano, que ha estado colaborando, que del lado colombiano hagan lo propio para asegurar la paz en todo el eje, para desalojar a quien quiera radicarse para cometer delitos en la zona de frontera”.



Ordenan nueva jornada de alistamiento a milicias de Venezuela

Paralelamente, Maduro ordenó "realizar otra jornada masiva de alistamiento nacional el próximo viernes 29 y sábado 30 de agosto, para que todos y todas puedan participar y completar así el alistamiento nacional y este primer paso de activación a filas del sistema defensivo", frente a lo que considera "amenazas" de EE. UU. por su intención de movilizar buques al Caribe para combatir el narcotráfico. (Lea también: País vecino de Venezuela ofrece a Estados Unidos acceso a su territorio si Maduro "lanza ataque")

Según el líder chavista, la nueva convocatoria responde a que los centros de alistamiento dispuestos el pasado fin de semana fueron "desbordados" por la "presencia masiva" de ciudadanos que acudieron a inscribirse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), un cuerpo compuesto por civiles voluntarios creado en 2009 por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

"Estoy seguro que esta prueba que ha puesto la vida, esta amenaza imperialista contra la paz del continente y contra nuestro país, la volveremos a vencer", agregó.

Durante el inicio de las inscripciones, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, pidió no "caer en nerviosismo", y aseguró que no se trata de "una movilización nacional", sino de un proceso "voluntario".

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado instó, a través de una publicación en la red social X, a desobedecer la convocatoria del Ejecutivo, y afirmó que las plazas del país permanecieron vacías.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE