Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
VENEZUELA
ENTREVISTA MINISTRO DE DEFENSA
ALEJANDRO EDER
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ FIGURA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Diosdado Cabello anuncia militarización de frontera colombo-venezolana: hace pedido a Gobierno Petro

Diosdado Cabello anuncia militarización de frontera colombo-venezolana: hace pedido a Gobierno Petro

El ministro del Interior de Venezuela dijo que se ordenó el despliegue de 15.000 hombres y mujeres en una primera fase de la Operación Relámpago del Catatumbo.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: agosto 25, 2025 12:27 p. m.
Comparta en:
Diosdado Cabello anuncia militarización de frontera colombo-venezolana
AFP

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, anunció que se ordenó la militarización de la frontera colombo-venezolana, con un despliegue de 15.000 hombres y mujeres, como parte de la Operación Relámpago del Catatumbo, que ya había sido establecida en enero de 2025, cuando se dio el desplazamiento de miles de colombianos por enfrentamientos del Eln y las disidencias de las Farc.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Nicolás Maduro había expresado en ese momento que dicha operación se realiza, al menos, tres veces al año en esas regiones donde se ha logrado "liberar y mantener libre todo el territorio de Venezuela de pistas clandestinas, de sembradíos de hojas de coca, de laboratorios para fabricar cocaína y de todos esos elementos perturbadores".

Últimas Noticias

  1. Mark Ruffalo
    El actor hizo fuertes declaraciones sobre la situación que se vive en Gaza.
    EFE/Tomado de redes sociales.

    Mark Ruffalo denuncia la hambruna en Gaza: “No dejen que muera de hambre”

  2. Nicolás Maduro se prepara para un eventual enfrentamiento con Estados
    Nicolás Maduro se prepara para un eventual enfrentamiento con Estados Unidos.
    AFP / Noticias Caracol

    País vecino de Venezuela ofrece a Estados Unidos acceso a su territorio si Maduro "lanza ataque"

Este lunes 25 de agosto, Cabello se refirió a “la operación Relámpago del Catatumbo y la ha ampliado hasta el estado Táchira con la zona de paz No. 1, y ha ordenado en una primera fase un despliegue de 15.000 hombres y mujeres en todo el lado venezolano de refuerzo sobre los que ya tenemos hasta el límite del Estado Táchira”.

“Luego vendrá la zona de paz No. 2 y luego la zona de paz No. 3. Todo esto es frontera con nuestra hermana Colombia. Este despliegue ya está comenzando. Este refuerzo especial incluye medios, tropas, aviación, despliegue fluvial, drones para el resguardo de nuestra frontera”, dijo.

Publicidad

Diosdado Cabello, además, hizo una solicitud a la Administración de Gustavo Petro: “Pido al Gobierno colombiano, que ha estado colaborando, que del lado colombiano hagan lo propio para asegurar la paz en todo el eje, para desalojar a quien quiera radicarse para cometer delitos en la zona de frontera”.

Ordenan nueva jornada de alistamiento a milicias de Venezuela

Paralelamente, Maduro ordenó "realizar otra jornada masiva de alistamiento nacional el próximo viernes 29 y sábado 30 de agosto, para que todos y todas puedan participar y completar así el alistamiento nacional y este primer paso de activación a filas del sistema defensivo", frente a lo que considera "amenazas" de EE. UU. por su intención de movilizar buques al Caribe para combatir el narcotráfico. (Lea también: País vecino de Venezuela ofrece a Estados Unidos acceso a su territorio si Maduro "lanza ataque")

Según el líder chavista, la nueva convocatoria responde a que los centros de alistamiento dispuestos el pasado fin de semana fueron "desbordados" por la "presencia masiva" de ciudadanos que acudieron a inscribirse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), un cuerpo compuesto por civiles voluntarios creado en 2009 por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Publicidad

"Estoy seguro que esta prueba que ha puesto la vida, esta amenaza imperialista contra la paz del continente y contra nuestro país, la volveremos a vencer", agregó.

Durante el inicio de las inscripciones, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, pidió no "caer en nerviosismo", y aseguró que no se trata de "una movilización nacional", sino de un proceso "voluntario".

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado instó, a través de una publicación en la red social X, a desobedecer la convocatoria del Ejecutivo, y afirmó que las plazas del país permanecieron vacías.

POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co

Publicidad

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

Diosdado Cabello

Nicolás Maduro

Estados Unidos