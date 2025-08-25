Mark Ruffalo denuncia la hambruna en Gaza: “No dejen que muera de hambre”

El actor estadounidense Mark Ruffalo, conocido mundialmente por interpretar a Hulk en la saga de Marvel, volvió a alzar su voz en defensa de Palestina. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram el 24 de agosto, el artista lanzó una dura crítica contra la crisis humanitaria en Gaza, tras la confirmación de la ONU de que la región atraviesa oficialmente una hambruna.

Visiblemente indignado, Ruffalo señaló que lo que ocurre en la Franja no es un accidente ni una consecuencia natural, sino un acto deliberado. “Esto no es un desastre natural. No es una sequía. Es un acto criminal creado para matar a poblaciones civiles. Tienen toda la comida de un lado de la frontera y nada del otro. No dejen que Gaza muera de hambre”, afirmó.



Un llamado directo a líderes mundiales

El actor también se dirigió directamente a figuras de poder internacional, reclamando su falta de acción ante lo que describió como una masacre contra civiles. “Más del 80 % de las personas que han muerto en esta guerra son civiles. Es una locura. Hagan algo. Presidente Trump, haz algo. Alemania, haz algo. Europa, haz algo. Reino Unido, haz algo”, exclamó.

En el mensaje que acompañó al video, Ruffalo fue aún más tajante: “Lo que presenciamos en Gaza no es solo una tragedia, es un crimen contra la humanidad. El hambre forzada, una hambruna provocada por el hombre, niños y familias desapareciendo mientras el mundo observa en silencio. Líderes mundiales, su silencio es complicidad”.



La postura del actor se suma a la de otras voces del mundo artístico. La cantante Billie Eilish, por ejemplo, calificó como “horrorizante” el plan de reubicación de palestinos anunciado por Israel, y compartió testimonios de familias afectadas.

De acuerdo con la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria (IPC), más de medio millón de personas en Gaza se encuentran en situación de hambre extrema, mientras que tres cuartas partes de la población podrían sufrir las mismas condiciones antes de finalizar septiembre. El organismo advirtió que la crisis “es enteramente provocada por el hombre”, resultado directo del bloqueo a la entrada de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria.

La ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023 ha dejado más de 62.000 muertos y 155.000 heridos, la mayoría civiles, según cifras de organismos internacionales. En paralelo, Médicos Sin Fronteras describió las condiciones en Gaza como “más allá de lo horroroso”, con hospitales colapsados y ataques reportados incluso contra centros de distribución de ayuda.

La ONU ha denunciado que cientos de miles de personas pasan días sin acceso a alimentos y que la desnutrición infantil ha alcanzado niveles “catastróficos”. Tom Fletcher, coordinador humanitario, resumió la gravedad de la situación en una frase contundente: “Estamos ante una hambruna del siglo XXI vigilada por drones”.

Las palabras de Ruffalo, replicadas en medios internacionales, reflejan la creciente presión global hacia líderes y gobiernos para intervenir en la crisis. Sin embargo, Israel ha rechazado los informes de la ONU y de organizaciones humanitarias, calificándolos de “mentiras de Hamas”.

