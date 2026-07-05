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Noticias Caracol  / MUNDO  / El capitán de la selección de voleibol de Venezuela murió sepultado con su mujer y su hijo

El capitán de la selección de voleibol de Venezuela murió sepultado con su mujer y su hijo

El gobierno de Venezuela dio un nuevo balance este 5 de julio que da cuenta de la muerte de 3.342 fallecidos.

Por: EFE
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Editado por: María Paula Rodríguez Rozo
Willner Rivas, fallecido por terremotos en Venezuela junto a su familia
Willner Rivas, fallecido por terremotos en Venezuela junto a su familia
Redes sociales

El Club Voleibol Guaguas ha confirmado este domingo la muerte de su jugador Willner Rivas Quijada, de 31 años, tras quedar sepultado con su familia en uno de los edificios de La Guaira, derribados por los terremotos de Venezuela hace once días.

Los cuerpos del capitán de la selección venezolana, su esposa Mariángel Pérez y su hijo Theo, de solo año y medio, han sido encontrados sin vida tras días intensos de búsqueda y llamados de emergencia de compañeros de profesión para localizarlos, según ha informado el club grancanario en las redes sociales X e Instagram. Como esta familia de tres , 3.342 personas perdieron la vida a raíz de los devastadores terremotos, según el reporte más reciente del gobierno de Venezuela de este 5 de julio. Algunos no tuvieron la opción de siquiera reaccionar en donde fuera que se encontraban, cuando los cimbronazos empezaron a causar destrozos de magnitudes no vistas en la historia reciente del país vecino.

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El CV Guaguas, vigente campeón de la Superliga española, se ha sumado al dolor de la familia por la pérdida de Willner Rivas, su mujer y su hijo tras la catástrofe acaecida en La Guaira.
(Lea también: Sube a 3.342 los fallecidos y a 16.740 los heridos por los terremotos en Venezuela)
Rivas había fichado este verano por el Guaguas, equipo donde estaba llamado a sustituir el hueco que había dejado la salida del jugador cubano Osmany Juantorena.

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Hasta este domingo, lo último que se sabía de Willner Rivas Quijada es que estaba en su domicilio del estado venezolano de La Guaira en la tarde del 24 de junio, cuando se produjo el doble terremoto que provocó el derrumbe de numerosos edificios.

EFE
Editado por María Paula Rodríguez Rozo

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