Los emotivos gestos de Cristiano Ronaldo con dos de los sobrevivientes a los terremotos en Venezuela

Los gestos y acciones que suman o que dan algo más de ánimo en medio de la tragedia en Venezuela siguen apareciendo. Y es que el mundo no ha podido ser ajeno a la situación que se desató en el país después de los dos terremotos del 24 de junio. Hasta el fútbol, en pleno Mundial, ha tornado su mirada a las víctimas de este fenómeno natural y dedicaron minutos de silencio en algunos partidos de la competición antes de poner a rodar el balón. Personalidades como Cristiano Ronaldo han ido más allá.



El portugués ya ha tenido dos gestos emocionantes con dos de las víctimas y aficionados, que contra todo pronóstico sobrevivieron a los terremotos y quedaron bajo los escombros, esperando que alguien los rescatara; hasta que la ayuda al fin llegó. Tal es el caso del niño Andrés Mieles y Hernán Gil, cuyas vivencias se hicieron virales en redes sociales y fueron divulgadas en redes sociales.

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En el caso del niño Andrés, después de ser rescatado dijo que quería tener una figurita de Cristiano Ronaldo para ponerla en su álbum del Mundial 2026, que muchos como él han llenado con emoción. La petición generó curiosidad en muchos y rápidamente se dio a conocer en redes sociales, hasta que llegó a oídos del 7 de Portugal. Por supuesto, Ronaldo respondió con un video: “Hola Andrés, ¿Qué tal? Hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres súper fan. Cuando te pongas bueno te quiero invitar a ver un partido mío para disfrutar. Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo”.

Así, de pedir la monita de Cristiano Ronaldo, Andrés pasó de tener muy cerca la posibilidad de ver un partido de su ídolo.



"Cristiano Ronaldo" es tendencia porque envió un saludo e invitó a uno de sus partidos a Andrés Mieles, un niño venezolano que sobrevivió a los terremotos del pasado 24 de junio. pic.twitter.com/inePsiMBZP — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) July 4, 2026

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El otro caso fue el de Hernán Gil, el vigilante de un centro comercial que aguantó una semana sepultado bajo escombros y finalmente fue rescatado. Y es que en este caso, la delegación portuguesa fue la responsable de localizarla, avanzar y finalmente sacarlo. Durante todo ese tiempo, el equipo le dio comida e hidratación para mantenerlo con vida mientras esperaba su rescate.

Después de haber sacado de toneladas de material, Gil fue enviado a un centro asistencial para ser atendido. Allí fue visitado por el Comandante de la Fuerza Operacional Conjunta Portuguesa (Focon), Hugo Santos, responsable de la operación de rescate, acompañado por el Embajador de Portugal en Venezuela, Frederico Silva. Pero no llegaron con las manos vacías. Le entregaron una camiseta del 7, firmada por el mismísimo Cristiano Ronaldo.

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María Paula Rodríguez Rozo

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