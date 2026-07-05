Moisés, el niño de 11 años, abrazó a los socorristas colombianos que le ayudaron en Venezuela

El equipo USAR COL-1 finalizó su tiempo en Venezuela tras llegar a apoyar labores de rescate. Pero antes de volver a Colombia, tuvieron un sentido reencuentro con Moisés Calzadilla, el niño de 11 años que fue rescatado por el equipo colombiano tras siete horas de esfuerzo para sacarlo de los escombros. El menor de edad fue junto a su padre, Lázaro Rubio.

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Moisés es la única persona que fue sacada con vida por los socorristas colombianos, que también intentaron rescatar a dos víctimas sin éxito, pues no pudieron aguantar lo suficiente para ser rescatadas. Entre el domingo y el lunes, la delegación volverá a Colombia después de culminar sus esfuerzos: más de 192 horas continuas en labores de inspección de las zonas devastadas, búsqueda y rescate de personas con vida, así como 35 evaluaciones de posibles sitios es la cuantificación del trabajo que llevaron a cabo en Venezuela.

El niño venezolano fue rescatado el pasado sábado 27 de junio, después de estar dos días bajo los escombros. Los colombianos estuvieron trabajando por horas con cámaras de búsqueda y manteniendo siempre contacto verbal con el menor, que estaba a cuatro metros de profundidad. Fuera de peligro y sano, Moisés fue con su papá para agradecer a los colombianos por no haber perdido la esperanza y mantener el trabajo para rescatarlo.



En un tierno abrazo, los profesionales se reencontraron con el niño, quienes les dieron una brazo y algunos distintivos ellos como obsequio, mismos que los acreditan a ellos como grupo élite de búsqueda y rescate. "¿Tú y yo hablamos arto, ¿si te acuerdas?", le preguntó uno de los rescatistas. Moisés ahora se queda como recuerdo una gorra de Bomberos y varios parches, entre ellos uno con la bandera de Colombia, para que en el olvido no quede que él tuvo la oportunidad de nacer por segunda vez, cuando fue sacado entre los restos del edificio. "De verdad que lee estoy muy agradecido porque ya era algo en lo que nosotros no teníamos muchas esperanzas. Pero los milagros existen, ustedes hicieron este milagro", confesó el papá de Moisés, quien recordó que su esposa no logró correr con la misma suerte del niño y quedó atrapada. "Yo sabía que me iban a sacar", dijo Moisés, recordando cuando supo que la ayuda había llegado.



Las 63 personas y cuatro caninos del USAR COL-1 vuelven tras desempeñar labores extenuantes bajo una temperatura de 40 grados centígrados, días en los que solo pudieron contar con hasta cuatro horas de descanso en un escenario donde el reloj avanzaba y restaba horas clave para los rescates. Al mismo tiempo, ellos y otro equipos colaboraron entre sí para dar lo mejor de sí en el vecino país.

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María Paula Rodríguez Rozo

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