El doloroso testimonio de la mamá de Sofía Delgado, joven asesinada en Argentina

Sigue la consternación en Argentina por el asesinato de Sofía Delgado, una joven de 20 años que se encontraba desaparecida desde el 30 de octubre y que fue hallada muerta, atada de pies y manos, dentro de una bolsa, en un paraje rural de Ricardone.

“La encontré tirada en la basura como un perro”, dijo doña Claudina, madre de la víctima. La necropsia de los forenses argentinos indica que Sofía Delgado murió, posiblemente, por asfixia mecánica.

“No solamente esto es sorpresivo, sino también aberrante. Lo que uno vivió estos días es aberrante. Encontrar así a mi hija en las condiciones en las que la encontré, tirada en la basura como a un perro. Ni a un perro se le hace eso. Es lo que me tocó vivir. Pido por favor que no solo me apoye la Justicia, que para mí entender tiene que marcar un precedente”, sostuvo la adolorida mamá, en entrevista con el medio C5N .

Enseguida, afirmó que mucha gente de la región está callada por miedo a posibles represalias, ya que una de las hipótesis apunta a que "detrás del crimen se podría esconder un trasfondo de trata de personas en una zona roja, donde se ejercía la prostitución y se vendía drogas", reseñó el diarioLa Nación .

“Esto es un pueblo chico, nos conocemos todos y el barrio entero sabía. Pero están todos callados porque no pueden hablar, tienen terror. Por lo bajo, todo el mundo sabe, pero nadie quiere dar la cara. La gente siente inseguridad, por no llamarlo miedo. Hoy fue mi hija, pero hace cuatro meses encontraron a otra chica muerta", agregó doña Claudina en C5N.

Mamá de Sofía Delgado se refiere a las capturas

Por la muerte de Sofía Delgado hay cinco personas detenidas. “Mi hija se fue con ellos porque los conocía, tenía confianza. Hay que cuidarse también de los que conocés. Todos saben que ahí hacían fiestas, corría droga, era un lugar donde iba gente frecuentemente. No habrá sido la primera vez que ella estuvo ahí, pero no lo sé", recalcó la compungida madre.

Añadió, en el diálogo con C5N: “Ella no se fue con un desconocido, tampoco sé si ella se quiso ir, pudo haber sido a la fuerza. No sabemos qué pasó. Estamos esperando el resultado final de la autopsia para ver cuál fue el mecanismo y que alguno de los detenidos diga por qué. Lo que yo quiero que se pudran en la cárcel, no me sirven unos años. Mi hija no va a estar más conmigo, no tiene más vida, esta gente sí”.

Entre los capturados por el feminicidio están Alejandro José Bevicqua, de 35 años, y su pareja Miranda Leguizamón, de 29. De acuerdo con las investigaciones, el señor “tenía una relación amorosa con Sofía hacía un tiempo”, informó el diario el Clarín . Él es el principal sospechoso.

