Encuentran muerta a joven argentina desaparecida: esto reveló la necropsia de Sofía Delgado

Sofía Delgado tenía 20 años y se encontraba desaparecida desde hace dos semanas en Argentina . Este viernes, las autoridades descubrieron su cuerpo. Estaba atado de pies y manos, envuelto en una bolsa. El terrible hallazgo fue realizado en un paraje rural de Ricardone, en el departamento de San Lorenzo, región donde la víctima residía.

El Clarín reveló este sábado que la autopsia practicada al cadáver de Sofía Delgado confirmó que la joven perdió la vida de forma violenta, por "posible asfixia mecánica", y que “a priori no se veían rastros de disparos ni apuñalamiento”. Así mismo, que los restos presentaban un avanzado estado de descomposición. Los forenses del Instituto Médico Legal tomaron muestras para analizar, entre otras, si fue sometida a actos sexuales.

Por la desaparición y muerte de Sofía Delgado hay varios detenidos en manos de la Policía de Argentina, siendo dos los clave: Alejandro José Bevicqua, de 35 años, y su pareja Miranda Leguizamón, de 29. Durante la captura, llevada a cabo en su domicilio, se decomisaron varios teléfonos celulares y un bolso con juguetes sexuales, añadió el diario argentino.

De acuerdo con las investigaciones, el señor “tenía una relación amorosa con Sofía hacía un tiempo”. Así lo informó el Clarín , citando una fuente oficial. Esta misma le manifestó al medio de comunicación que Leguizamón, con seis meses de embarazo, también conocía a la víctima.

Bevilacqua es el principal acusado del femicidio de Sofía Delgado, recalcó el Clarín y agregó que los agentes encargados piensan que el sujeto realizaba prácticas sadomasoquistas.

Los principales detenidos por el asesinato de Sofía Delgado en Argentina - Fotos: @@desaparecidaorg & @Cadena3_Rosario

Hay tres capturados más por muerte de Sofía Delgado en Argentina

Otro de los detenidos son Eduardo Mordini y su pareja, no identificada públicamente. Del individuo, se afirma que era cercano a Bevilacqua. “El auto (involucrado en el caso y captado por una cámara) lo utilizaban los dos (ambos hombres). Se conocían porque uno era mecánico y el otro tenía camiones”, subrayó el medio argentino.

El carro en cuestión fue incautado la noche del martes. "Las primeras pericias indicaron que en el interior había rastros de presuntas manchas de sangre. Se esperan los resultados para saber si lo son y si pertenecen a Sofía Delgado", concluyó el Clarín.

Sobre el quinto capturado, ha trascendido que es hombre que tendría una relación laboral con Mordini.

Entre las hipótesis que analiza la justicia argentina sobre el asesinato de Sofía Delgado está que el crimen al parecer ocurrió dentro del vehículo, el mismo día de la desaparición, 30 de octubre. En el automotor habría estado presente al menos uno de los sospechosos.

Madre de Sofía Delgado clama justicia

“Que se pudran en la cárcel, no se pueden llamar personas. Mi pedido es de Justicia. El que tenga intervenir, que lo haga, con la carátula que tenga que poner, pero que marque un precedente. No hablo desde la bronca y el dolor, porque no te puedo decir qué dolor tengo. No los quiero libres a ninguno de los que hayan participado”, dijo la mamá de la víctima, doña Claudina.

Sofía Delgado desapareció tras salir de su casa. La última actividad registrada en su celular fue a las 11:20 de la noche de aquel miércoles. Argentina, conmovida, también clama que los responsables reciban todo el peso de la ley.

Este caso hizo recordar, especialmente a muchos colombianos, la tragedia de la pequeña Sofía Delgado Zúñiga . La inocente de 12 años fue asesinada hace un mes, en Candelaria (Valle del Cauca), por Brayan Campo. El confeso feminicida, detenido en la cárcel de La Tramacúa , en Valledupar, enfrenta una pena de hasta seis décadas en prisión.

