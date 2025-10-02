Así se ve el nuevo puente más alto del mundo, inaugurado en China: fotos y video

El puente más alto del mundo se inauguró al tráfico en China el pasado domingo 28 de septiembre, según informaron medios estatales, culminando una hazaña de ingeniería que se planeó durante tres años y arrebatando el récord a otro puente en la misma provincia.

El Puente del Gran Cañón de Huajiang se eleva 625 metros sobre un río y un vasto desfiladero en la escarpada provincia de Guizhou, al sur del país, donde también se encuentra el Puente Beipanjiang, de 565 metros de altura, que ahora es el segundo más alto del mundo.

Imágenes de drones en vivo transmitidas por medios estatales el domingo mostraron vehículos atravesando la inmensa estructura, con sus torres de soporte azules parcialmente cubiertas por nubes. Multitudes de espectadores, incluyendo ingenieros del proyecto y funcionarios locales, se reunieron en el puente para una ceremonia conmemorativa. Varios expresaron su orgullo y emoción en entrevistas en vivo a medios estatales.



"La inauguración del Puente del Gran Cañón de Huajiang reduce el tiempo de viaje entre ambos lados de dos horas a dos minutos", declaró Zhang Yin, director del departamento provincial de transporte, en una conferencia de prensa el miércoles. Su inauguración supone "enormes mejoras en las condiciones del transporte regional e impulsa el desarrollo económico y social regional", afirmó.

China ha invertido considerablemente en importantes proyectos de infraestructura en las últimas décadas, un período de rápido crecimiento económico y urbanización en el país. La montañosa provincia de Guizhou, en particular, está atravesada por miles de puentes, entre los que se incluyen los dos más altos del mundo.

La agencia estatal de noticias Xinhua informó el miércoles que casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo se encuentran en la provincia. El Puente del Gran Cañón de Huajiang tardó más de tres años en completarse, informó Xinhua. Su tramo principal de 1420 metros lo convierte en el "puente de mayor longitud del mundo construido en una zona montañosa", añadió. Además del puente más alto del mundo, el más alto —medido en términos de la altura de su propia estructura, en lugar de la distancia al suelo— sigue siendo el viaducto francés de Millau, con 343 metros.

Los puentes más altos del mundo

Huajiang Canyon Bridge 625 metros Duge Bridge 565 metros Sidu River Bridge 496 metros Puli Bridge 485 metros Jinshajiang Jin'an Bridge 461 metros Yachi River Bridge 434 metros Zangkejiang Bridge 410 metros Qingshui River Bridge 406 metros Wujiao Pipeline Bridge 405 metros Baluarte Bridge 390 metros

De estos puentes, tan solo el último está fuera de China. El puente Baluarte se encuentra en Pueblo Nuevo, Durango, México.



Un accidente en la provincia de Qinghai, al noroeste de China, dejó al menos diez personas fallecidas y cuatro desaparecidas luego de que colapsara parte del puente ferroviario de Jianzha, considerado una de las obras de ingeniería más ambiciosas del país. Las imágenes difundidas por la televisión estatal CCTV muestran el instante en que la sección central del arco cedió de manera repentina y se desplomó sobre el río Amarillo, el segundo más largo de China.

El puente de Jianzha, aún en construcción, forma parte de la línea ferroviaria Sichuan-Qinghai y estaba diseñado como el puente de arco continuo de acero de doble vía más largo del mundo. Además, sería el primer cruce ferroviario en atravesar el río Amarillo, lo que lo convertía en un proyecto emblemático para la conectividad de la región. De acuerdo con la agencia oficial Xinhua, la causa preliminar del accidente sería la ruptura de un cable de acero durante la madrugada del viernes.

En el momento del colapso había 15 obreros y un director de proyecto en la estructura, según el Diario del Pueblo. Los equipos de rescate confirmaron diez muertes, mientras que otras cuatro personas permanecen desaparecidas. Dos más continúan sin que se tenga claridad sobre su paradero.

