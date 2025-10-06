El rastro del wifi y el vino envenenado: así cayó mujer que habría intentado matar a su exesposo

Una mujer en Ridgefield, Estados Unidos, está siendo acusada de envenenar a su exesposo con un anticongelante conocido como etilenglicol. Los hechos sucedieron en medio de una disputa legal que tenía la expareja por la custodia de su hijo. La señalada, identificada como Kristen Hogan, de 33 años, fue arrestada y acusada por intento de homicidio.

Al parecer, Hogan agregó el anticongelante en vino y té helado que había en la casa. El hombre bebió el vino envenenado que estaba al interior de la nevera y se fue a dormir.

En medio de la noche, la víctima comenzó a sentirse mal y comenzó a vomitar, por lo que se comunicó con su mamá para pedirle ayuda. La mujer llegó a la vivienda y encontró a su hijo arrastrando las palabras, tambaleándose y vomitando sin control, por lo que lo llevó a un hospital.



De acuerdo con el medio estadounidense New York Post, los médicos notaron un derrame cerebral que estaba sufriendo la víctima y encontraron signos de etilenglicol tras realizarle los exámenes. Al hombre le realizaron una diálisis y él mismo señaló que había tomado vino, cual había sido abierto cinco días antes del hecho, tapado con un corcho y guardado en la nevera.

Después de que lo estabilizaron, el exesposo de Kristen Hogan les dijo a los investigadores que él sospechaba que había sido su exesposa quien agregó la sustancia al vino y que el día de lo sucedido ambos se iban a encontrar en una audiencia judicial por la custodia de su hijo, audiencia a la que la mujer nunca llegó.



Además, el hombre señaló que se dio cuenta de que Hogan ingresó a su casa porque quedó el registro de que el celular de ella se conectó a la red wifi de la vivienda. Él dijo que su exesposa tenía acceso pleno al domicilio.

El medio citado indicó que la víctima dijo que Hogan "era la última persona, aparte de él, que estuvo en la residencia antes de que él bebiera el vino ya abierto".

Cuando la Policía la detuvo, la mujer negó tener algo que ver con el caso. El vino fue confiscado y enviado a laboratorio, donde se evidenció que contenía etilenglicol.



El celular de Kristen Hogan, clave en las investigaciones

Además, los investigadores también incautaron el celular de Kristen y en las búsquedas del navegador del teléfono encontraron que ella estuvo buscando información sobre sustancias tóxicas como cianuro de potasio o monoetilenglicol. También descubrieron que escribió en el navegador preguntas como cuánta cantidad de dichas sustancias podría quitarle la vida a una persona.

En su declaración, Kristen les dijo a los investigadores que estaba confundida acerca de los productos químicos y reconoció que compró un frasco con monoetilenglicol y que este químico lo estaba utilizando para limpiar una alfombra de su mamá.



Una venganza estaría detrás del ataque

Después de esa declaración, la Policía le preguntó a la mujer sobre la botella de vino envenenada, a lo que ella negó haber agregado la sustancia a la bebida. Sin embargo, después confesó que efectivamente mezcló el líquido tóxico con el vino pero que no quería asesinar a su exesposo sino, según los investigadores, “enfermarlo como venganza por su abuso mental. Hogan declaró que no sabía cuánto etilenglicol puso en su bebida, pero afirmó que no era mucho y que simplemente lo vertió”.

Los investigadores le señalaron a la mujer que su hijo, que vive con su exesposo, pudo haber consumido el vino, a lo que ella se negó. Además, las autoridades revelaron que el hijo de Hogan había presentado los mismos síntomas de su papá a finales del mes pasado.

“Hogan declaró que no sabía cuánto etilenglicol puso en su bebida, pero afirmó que no era mucho y que simplemente lo vertió”, dijo la Policía.

Por último, el exesposo de Hogan indicó que él cree que la mujer lo quiso envenenar porque ella se convertiría en la propietaria de la vivienda y se quedaría con la custodia de su hijo.

La mujer, según New York Post, está detenida y tiene una fianza de un millón de dólares.

