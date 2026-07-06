Trump afirma que no le dijo a Infantino qué hacer con sanción a Balogun: “No creí que fuera falta”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que pidió a la FIFA revisar la sanción impuesta al delantero de la selección estadounidense Folarin Balogun, la cual le impedía disputar el partido ante Bélgica. Además, aseguró haber hablado con el presidente del organismo, Gianni Infantino, y sostuvo que la decisión se tomó fuera de los protocolos establecidos para el VAR.

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"Una cosa es sancionar a alguien por un partido, pero ¿cómo se le sanciona por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso. Así que sí, solicité una revisión por parte de la FIFA", aseguró el mandatario durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en medio de la controversia por su intervención en el Mundial de Fútbol. EFE



"Eso no fue falta": Trump sobre roja de Balogun

Al referirse a la tarjeta roja recibida por Balogun, Trump afirmó que "eso no fue una falta, ni siquiera una infracción, fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí, como si no pudieras poner tu pie correctamente sobre el pie de otra persona cuando vas, no, estos eran dos grandes atletas que se enredaron, y este árbitro, que es un poco sospechoso, si revisas su pasado".

El presidente también defendió su postura sobre la jugada y reiteró que no consideró correcta la sanción. "Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera falta, pensé que eran dos grandes atletas que chocaron y se enredaron, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo", aseguró.



#LoÚltimo | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la polémica de la FIFA por anular una tarjeta roja del jugador norteamericano Folarin Balogun.



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Según Trump, la revisión realizada por el árbitro brasileño Raphael Claus sobre la entrada de Balogun al bosnio Tarik Muharemović se efectuó en cámara lenta, una práctica que, a su juicio, no debió emplearse. Aunque admitió que desconocía ese aspecto del protocolo arbitral, insistió en que altera la percepción de la acción.

"Dicen que no las muestran en cámara lenta, y yo nunca me había dado cuenta de eso. Nunca había oído hablar de eso antes, de que no está permitido revisarlas en cámara lenta, pero es es muy diferente", apuntó Trump.

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Pese a que al inicio del acto aseguró que no quería saber "nada de 'soccer' o de fútbol", posteriormente respondió preguntas de la prensa y reconoció que llamó a Infantino, con quien afirmó mantener una buena relación.

La eliminación de la sanción que Balogun debía cumplir tras ser expulsado por una entrada considerada peligrosa en el partido de dieciseisavos de final frente a Bosnia Herzegovina, encuentro que Estados Unidos ganó 2-0, ha provocado fuertes críticas. La polémica aumentó después de que The New York Times informara que Trump contactó a Infantino para solicitar que se levantara el castigo.

La decisión de la FIFA permitirá que el delantero del Mónaco, máximo goleador de Estados Unidos en el Mundial con tres anotaciones, dispute el encuentro de octavos de final ante Bélgica, programado para las 00.00 GMT del martes en Seattle. La Federación Belga de Fútbol (RFBA) anunció que tomará todas las medidas necesarias para intentar revertir la decisión.

La RFBA ya envió una comunicación a la FIFA que ha sido interpretada como una solicitud formal de apelación. Por su parte, la UEFA señaló en un comunicado que con esta determinación se ha cruzado "una línea roja", al considerar que compromete el principio de igualdad de trato para todos los equipos participantes.

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Antes de confirmar sus gestiones ante la FIFA, Trump ya había celebrado la decisión mediante un breve mensaje en Truth Social, donde escribió: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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