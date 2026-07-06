Críticas a la FIFA por levantar sanción al futbolista Balogun tras intervención de Donald Trump

Una ola de críticas se ha desatado luego de que la FIFA levantara la sanción al delantero de la selección de EE. UU. Folarin Balogun tras una llamada del presidente Donald Trump a Gianni Infantino, presidente de ese organismo.

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Uno de los que ha reaccionado es el expresidente de la FIFA Joseph Blatter, quien aseguró que "las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas" y preguntó hacia dónde va la FIFA, después de dejar sin efecto la cartulina mostrada al delantero Balogun, con lo que puede jugar este 6 de julio con Bélgica en octavos de final. "Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes. Si un presidente de Estados Unidos interviene con el presidente de la FIFA -y un jugador es repentinamente absuelto antes de un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo-, la pregunta es inevitable: ¿Quo vadis, FIFA? El fútbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político", afirmó Blatter.

El dirigente suizo, que presidió la FIFA de 1998 a 2015, se expresó de esta forma en redes sociales con el hashtag #FIFA #WorldCup #GianniInfantino #DonaldTrump.



La llamada de Trump

Según revela The New York Times, el presidente de Estados Unidos llamó al de la FIFA para que se revisara la suspensión al jugador de Estados Unidos y, en un "un movimiento altamente inusual", ahora el delantero puede jugar el trascendental encuentro contra Bélgica.



Folarin Balogun fue expulsado en el triunfo de dieciseisavos de final del miércoles ante Bosnia y Herzegovina (2-0) tras pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando pugnaban por un balón, quedando automáticamente suspendido para el duelo de octavos de final contra Bélgica.



El organismo anunció que la FIFA aplicó de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario para perdonar a Balogun, según el cual su Comité Disciplinario puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta. Es decir, el castigo que en suspenso "durante un período de prueba de un año", por lo que Estados Unidos tendrá disponible a su máximo goleador en el duelo.



Reacciones contra la decisión

La decisión de la FIFA ha generado diversas reacciones como la de la UEFA, que la ha calificado como "inaudita, incomprensible e injustificable" y ha considerado que la integridad y la credibilidad de una competición se pone en juego cuando no se cumplen las reglas.

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El nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malago, manifestó en la emisora de radio italiana Rai Radio 1 que "es verdaderamente absurdo, tuve que ir yo mismo a ver el artículo 27 que permite o permitiría a la FIFA, y únicamente a la FIFA, así que no es algo que pueda reproducirse en los diferentes campeonatos nacionales, así que mejor porque sería un auténtico Armageddon. Es inútil buscar excusas, esta decisión tiene un evidente aroma político, también lo ha escrito así el New York Times. Objetivamente es un precedente extremadamente peligroso, un precedente político extremadamente peligroso".

La federación belga expresó en un comunicado estar "asombrada", mientras que el seleccionador de los Diablos Rojos Rudi Garcia ironizó en rueda de prensa: "No sabía que en las oficinas de la FIFA el 5 de julio correspondía al 1 de abril de Europa", dijo en referencia al día tradicional de las bromas en países como Francia y Bélgica.

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Trump, por su parte, expresó su gratitud por la decisión a favor de Balogun.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP