Asesinato de joven ghanés en Nueva York: autorizan visa para que su madre viaje a despedirlo

Una zona de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se encuentra bajo la lupa de las autoridades luego de que Javits Frimpong, un joven ghanés de 15 años, fuera asesinado en la mañana del jueves 29 de octubre mientras se dirigía a su escuela. Este sábado, dos días después de su muerte, se conoció que el presidente Donald Trump habría autorizado la emisión de una visa para la madre del joven para que se pueda despedir en persona de su hijo.



La autorización de la visa habría sido dada luego de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, hablara por teléfono con el mandatario del país y le explicara la situación. "El asesinato de un hijo es un dolor que ningún padre debería tener que soportar, y mucho menos a miles de kilómetros de distancia. La madre de Javits Frimpong merece despedirse de su hijo en persona", escribió el alcalde en sus diferentes canales de comunicación.

Mamdani dijo que Trump accedió a concederle el visado a la mujer de inmediato. "Toda la ciudad de Nueva York está de luto por esta tragedia", añadió el alcalde. Frimpong habría sido perseguido por las calles del barrio Claremont, en Brooklyn, antes de recibir un disparo en el estómago. El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), citado por el medio The Guardian, recibió un reporte y alrededor de las 9:24 a. m. agentes de la Policía hallaron al joven gravemente herido.

Publicidad

El chico de 15 años fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte. Imágenes de cámara de seguridad captaron a Frimpong corriendo, seguido por una persona vestida completamente de negro. Lo que se conoce es que las autoridades están en la búsqueda de tres adolescentes que tendrían relación con el crimen. El padre del joven, con quien residía en la ciudad, aseguró que su hijo era víctima de matoneo.



Otro familiar del joven abrió una recolección de fondos para cubrir los gastos funerarios. "Con el corazón profundamente entristecido, solicito apoyo para la familia de mi primo de 15 años, Javits Frimpong, cuya vida fue arrebatada trágicamente demasiado pronto", comienza diciendo el texto que acompaña la recolección. Esta familiar reveló que el joven llegó de Ghana el 28 de octubre de 2025, hace casi exactamente un año.



"Lleno de esperanza por un futuro más prometedor y una mejor educación. Vivía en Nueva York con su padre, quien trabajaba incansablemente para mantenerlo y brindarle todo lo necesario para tener éxito en sus estudios. Apenas un día después de alcanzar ese hito, la joven vida de Javits fue arrebatada de forma repentina y sin sentido. Nuestra familia está devastada por esta pérdida inimaginable. Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo, especialmente bajo circunstancias tan desgarradoras", agregaron en el texto.

Publicidad

Los familiares indicaron que estaban recaudando fondos para ayudar "a cubrir los gastos funerarios, de sepelio y otros costos imprevistos", y aseguraron que "cualquier donación, sin importar la cantidad, marcará una diferencia significativa. Si no puede realizar una donación, le pedimos que comparta esta iniciativa y mantenga al padre de Javits y a toda nuestra familia en sus oraciones".

Por su parte, la Ghana Diaspora Public Affairs Collective (GHPAC), una organización de la diáspora ghanesa con sede en Estados Unidos, lamentó la muerte de Frimpong y exigió una investigación rigurosa por parte de las autoridades. "Lo que hace que este asesinato sea especialmente inquietante son las informaciones que han surgido, según las cuales Javits había sido objeto de acoso y hostigamiento constantes antes de su muerte", enfatizaron en el texto.

Publicidad

"Las imágenes de videovigilancia y los testimonios de testigos presenciales sobre el tiroteo plantean interrogantes adicionales acerca de las circunstancias de este ataque. Las pruebas disponibles exigen una investigación exhaustiva, que determine, entre otras cosas, si Javits fue un objetivo deliberado y si existe alguna relación entre el acoso denunciado y su asesinato. Un menor nunca debería temer por su vida mientras se dirige a la escuela", añadieron.