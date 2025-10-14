Habla esposa del colombo-israelí liberado por Hamás: "Tengo miedo que no vuelva a ser el mismo"

Elkana Bohbot fue uno de los últimos 20 rehenes israelíes con vida que estaban cautivos en la Franja de Gaza desde hace dos años y que fueron liberados finalmente este lunes 13 de octubre. Las veinte personas habían sido capturadas por los milicianos islamistas en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que desató la guerra en Gaza.

Durante su secuestro, en noviembre de 2023, el presidente Gustavo Petro le concedió la nacionalidad colombiana tras el pedido de su esposa israelí de origen colombiano, Rebecca Gonzáles, quien le solicitó al mandatario ayuda para recuperar la libertad del hombre, también padre de un niño pequeño, con quien vivía cerca de Jerusalén. Bohbot era uno de los productores del festival Nova en el que ocurrió el primer ataque del grupo, donde se encontraba junto con sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin, quienes fueron masacrados ese 7 de octubre al igual que cerca de 370 personas que estaban en la fiesta de música tecno.

Rebecca Gonzáles habló la mañana de este 14 de octubre a Noticias Caracol y Blu Radio sobre su reencuentro que se dio en el hospital Tel Hashomer, en Tel Aviv, donde Elkana está siendo atendido. "Realmente a lo único que yo le tengo miedo en este momento, hablando personalmente, es que mi esposo no vuelva a ser la persona de la que yo me enamoré. Los dos cambiamos como seres humanos, cambiamos mucho tanto yo, mi hijo, él y tengo miedo de que el no se recupere, que su corazón mantenga el dolor de lo que el sufrió, por todo lo que pasó", reconoció al respecto e indicó que, acerca de sus planes, no tiene certeza exacta, sin embargo, su esposo "habla muchas en este momento. Está muy eufórico, habla cosas muy positivas: planes, Colombia, viajar".



No obstante, Gonzáles precisó que su temor radica en la salud mental de su pareja: "Es saber si el va a lograr sanar por todo lo que pasó, todo lo que vio. A mi esposo le quitaron la libertad por dos años, el derecho de escoger. Ayer lo vi confundido porque no sabía que ponerse, hoy también. Como un niño pequeño. Es como encontrar una persona pequeña, él no sabe que hacer, en que momento pararse, en que momento arreglarse". La tarea ahora, según comentó, es darle el derecho a que el hombre "escoja. Yo no soy su mamá y su mamá tampoco va a actuar como si fuera un niño. Tenemos que tener paciencia y devolverle la conciencia del hombre que él es con 36 años, que el tiene derecho a escoger por su vida, por sus decisiones y es un proceso".

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

