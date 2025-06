Grabados quedaron sicarios detrás del homicidio del influencer venezolano Gabriel Jesús Sarmiento

En Venezuela investigan el asesinato de un influencer, identificado como Gabriel Jesús Sarmiento, durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. El joven, quien hizo denuncias sobre nexos con la banda criminal trasnacional Tren de Aragua con funcionarios estatales, había recibido amenazas.

La madrugada del lunes, 23 de junio de 2025, Sarmiento, de 25 años, se encontraba al interior de su casa en Maracay, capital del estado de Aragua, Venezuela, cuando sujetos armados irrumpieron su casa. Más de 300 personas que estaban conectadas a la transmisión en vivo fueron testigos segundo a segundo del crimen.

En las imágenes, además, se puede escuchar a una mujer suplicando por ayuda y el pedido de Sarmiento para que la Policía se acercara a la vivienda para atender la emergencia.

Dos sujetos armados fueron captados por la cámara Gabriel Jesús Sarmiento y se escuchó una ráfaga de disparos. En ese momento, la transmisión en vivo se interrumpió.

En la red social TikTok, Sarmiento hacía denuncias sobre la banda del Tren de Aragua y con nombre y apellido en la supuesta corrupción entre funcionarios policiales.

Sarmiento ya había denunciado sobre amenazas en su contra y en uno de sus videos mencionó que “el fiscal superior del Estado Aragua ha sido un incompetente, ya que, a pesar de todas la veces y todas las solicitudes que he realizado en el Ministerio Público, él no me ha dado ningún apoyo”.

La Fiscalía venezolana abrió una investigación para identificar a los responsables. El ente investigador señaló que la víctima recibía amenazas por grupos de delincuencia organizada y presuntos funcionarios de la Policía.

En los últimos meses, el gobierno de Nicolás Maduro insistió en que el Tren de Aragua ya no existía en Venezuela, pese a que Estados Unidos lo considera una organización terrorista.

En Bogotá, detienen once miembros del Tren de Aragua

Las autoridades colombianas detuvieron en Bogotá a once miembros de la banda transnacional Tren de Aragua en una operación ejecutada en varias zonas de la ciudad, informó este miércoles el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán.

"Queremos reportar un golpe importante en el que se le dio captura a once miembros de la organización Tren de Aragua en Bogotá (...) Fueron capturados ocho por orden judicial y tres en flagrancia", expresó el alcalde en una rueda de prensa.

Entre los detenidos está un hombre identificado con el alias de 'L', al que las autoridades acusan de ser el líder del Tren de Aragua en el centro de Bogotá.

Estas personas se dedicaban, según la investigación de las autoridades, al tráfico de estupefacientes y de armas, que vendían a otros grupos criminales.

También se les acusa de ser los responsables del lanzamiento de una granada en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, que dejó tres muertos y nueve heridos en marzo pasado.

El Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Policía colombiana ofrecen un total de 12 millones de dólares por la captura de tres líderes de la organización criminal.

Esos cabecillas son Giovanny San Vicente; Yohan José Romero, alias 'Johan Petrica', y Héctor Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', por quienes se ofrecen recompensas de tres, cuatro y cinco millones de dólares, respectivamente.

A los tres se les acusa de delitos de conspiración para cometer crímenes, tráfico de narcóticos y de personas, y lavado de dinero.

