Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / En la lancha atacada por EE. UU. en el Caribe sí habrían ciudadanos colombianos: New York Times

En la lancha atacada por EE. UU. en el Caribe sí habrían ciudadanos colombianos: New York Times

La posibilidad de que hubiera connacionales en la quinta embarcación atacada por Estados Unidos fue planteada por el presidente Gustavo Petro. Gobierno de EE. UU. le pidió que se retractara.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 9 de oct, 2025
El gobierno de Donald Trump ha atacado cinco embarcaciones.
El gobierno de Donald Trump ha atacado cinco embarcaciones.
AFP

