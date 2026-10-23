En video quedó el momento en el que fallece famoso actor ghanés durante una entrevista radial

El reconocido actor y político ghanés Seth Kwame Dzokoto, de 51 años de edad, falleció de forma repentina tras colapsar en plena transmisión de radio en vivo. La emergencia médica ocurrió en las instalaciones de la emisora Owass Radio, ubicada en la localidad de Tarkwa, en Ghana, mientras el artista participaba como panelista en un espacio matutino.

El trágico suceso ocurrió mientras el intérprete sostenía un intercambio verbal tenso con el conductor del espacio radial. El hecho de que la transmisión se estuviera emitiendo en directo permitió que el instante exacto en que el artista comenzó a sentirse mal fuera registrado en video, material que rápidamente circuló a través de redes sociales como X.



Un trágico desenlace registrado durante una transmisión radial en directo

De acuerdo con lo reportado por medios de comunicación como El Mañana de Nuevo Laredo, la jornada transcurría con normalidad en el estudio cuando la conversación comenzó a subir de tono. Dzokoto se encontraba en medio de una acalorada discusión con el periodista y presentador Prince Gyimah, cuando de manera imprevista empezó a mostrar signos de malestar físico y angustia.

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En cuestión de segundos, la situación se tornó crítica mientras el actor se desplomó inesperadamente frente a la mirada atónita del equipo de producción y de sus compañeros de panel. Ante el colapso, el personal presente en la estación suspendió momentáneamente la dinámica del programa para intentar reanimarlo y llamar a los servicios de socorro.



A pesar de la rápida intervención de sus colegas y del posterior traslado a un centro asistencial cercano, los esfuerzos resultaron insuficientes. Según detallaron los reportes de la propia emisora, el médico de turno en el hospital confirmó que el artista ya no registraba signos vitales al momento de su llegada.



¿Cómo ocurrieron los hechos en los estudios de la emisora?

En el video difundido digitalmente se observa la desesperación vivida en la cabina de radio cuando Dzokoto cae al suelo, lo que movilizó de inmediato a trabajadores y camarógrafos para auxiliarlo.



La estación radial difundió un comunicado oficial para informar a la audiencia sobre lo sucedido:

"Es con profunda tristeza y gran pesar que reflexionamos sobre el desafortunado incidente que involucró al difunto Honorable Seth Kwame Dzokoto durante su entrevista con nuestro presentador del programa matutino, Prince Gyimah… nuestros corazones están con la familia, los seres queridos y todos aquellos que lloran esta dolorosa pérdida."

How Kwame Dzokoto collapsed and died during a radio interview this mornin



Sad news for Ghana 🇬🇭💔 pic.twitter.com/YMnTK9E8QL — Baddest Boss (@Revteabread) October 22, 2026

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Adicionalmente, los directivos de Owass Radio calificaron este episodio como “uno de los días más tristes en la historia de la emisora” y tomaron la decisión de ajustar de inmediato su parrilla de programación en señal de respeto y luto. Asimismo, se dispuso de atención y acompañamiento psicológico para el personal que presenció en directo el trágico evento.



¿Quién era Seth Kwame Dzokoto? Trayectoria, arte y política

Según el medio citado, Seth Kwame Dzokoto era ampliamente conocido y querido en Ghana. Su figura pública destacaba por su versatilidad, pues logró consolidarse tanto en la industria de la televisión como en el ámbito político de su país.

Fue una de las caras más reconocibles de la pantalla chica ghanesa, ganándose el afecto de la audiencia gracias a sus carismáticas interpretaciones en producciones de entretenimiento. Además de su carrera artística, participó activamente en la vida política ghanesa, motivo por el cual era tratado de manera protocolaria con el título de 'Honorable'.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO