EE. UU. retira visas a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, y a excongresistas del caso UNGRD

Estados Unidos anunció este jueves restricciones de visado contra siete ciudadanos colombianos, a quienes menciona con nombre propio. La lista la encabeza Ricardo Roa, expresidente de la petrolera Ecopetrol y antiguo jefe de campaña del expresidente Gustavo Petro, en el marco de su política contra la corrupción y el narcotráfico en la región. En el listado también aparecen el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; el senador electo Wadith Manzur; la representante electa Karen Manrique; los exsenadores Julio Elías Chagüí y Liliana Bitar, y al excongresista y exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa.



Según el Departamento de Estado, estas restricciones, que se extienden a sus familiares, forman parte de la campaña contra la corrupción y el narcotráfico impulsada por el Escudo de las Américas, una alianza regional liderada por el presidente estadounidense, Donald Trump, a la que se sumó el nuevo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella. "La Administración de Trump está del lado del Gobierno de Colombia en sus esfuerzos por eliminar la influencia criminal, incluso en sus tribunales, fuerzas policiales y legislatura", señaló el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Las medidas se aplican en virtud de una nueva política anunciada el pasado 28 de septiembre y dirigida, según el Departamento de Estado, a ciudadanos extranjeros que socavan a los Gobiernos de Latinoamérica mediante actividades de corrupción o narcotráfico.

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Ricardo Roa, cercano al expresidente Petro, se apartó de la presidencia de Ecopetrol el pasado 7 de abril mediante una licencia no remunerada, en medio de varias investigaciones judiciales y administrativas en su contra. El directivo fue imputado el pasado 11 de marzo por la Fiscalía colombiana por el delito de tráfico de influencias de servidor público, dentro de una investigación relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y su posible vínculo con contratos adjudicados por Ecopetrol.



Además, el pasado 12 de mayo la Fiscalía también le imputó el delito de violación de los límites de gastos en campañas electorales, por presuntas irregularidades en el reporte financiero de la campaña presidencial de Petro de 2022, de la cual fue gerente.



Por su parte, Wadith Manzur, Karen Manrique y Liliana Bitar están procesados actualmente por presuntos ofrecimientos de contratos y proyectos para sus regiones a cambio de respaldar operaciones de crédito del Gobierno de Petro en 2023, en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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En el caso de Acuña, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso en días pasados a las pruebas que hoy tienen en serios apuros al alcalde de Sincelejo. A las acusaciones sobre sus supuestos nexos con grupos ilegales, se suma ahora un plan descubierto por la Corte Suprema en el que, a cambio de dinero, al parecer, dos exparamilitares buscaron favorecerlo.

Hace dos semanas, durante un consejo de seguridad en Sucre, De la Espriella la emprendió contra el mandatario local, a quien acusó de ser un corrupto con múltiples expedientes a cuestas y del que desconfía abiertamente por sus antecedentes.

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