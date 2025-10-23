Hallan cuerpo sin vida de Samuel Bonilla, joven colombiano desaparecido en Brasil: habla su familia

La familia de Iverth Samuel Bonilla Arias, colombiano desaparecido en Brasil, confirmó que el cuerpo del joven fue hallado sin vida y se encuentra en la policía científica de Foz do Iguaçu, ciudad del estado de Paraná. Fabián Bonilla, padre del joven, confirmó el hallazgo: "Infortunadamente la búsqueda acaba de terminar (...) ya está plenamente identificado el cuerpo. Nuestro hijo ha muerto. Gracias por todo su apoyo".

Bonilla Arias estaba desaparecido desde el pasado 13 de octubre, cuando salió del lugar donde residía y no se sabía más de él desde entonces. "Yo soy la mamá de Samuel. Estamos en territorio de Foz de Iguazú. Este video lo hacemos con intención de solicitarles a todos ustedes usuarios de las redes sociales que por favor se unan a nosotros en la búsqueda. Se sumen a nosotros ayudándonos a conseguir recursos para buscar a Samuel. El territorio es muy grande y necesitamos movernos de alguna forma más ágil más allá de nuestros pies", había dicho en un video Andrea Arias. Fabián Bonilla aseguró que continuará informando sobre qué es lo que sigue para el cuerpo de su hijo.

¿Cómo fue la búsqueda de joven colombiano en Brasil?

Samuel Bonilla, de 22 años, salió de su vivienda en el barrio Vila C. Nova, en la ciudad de Foz do Iguazú, estado de Paraná, alrededor del mediodía del lunes 13 de octubre. De acuerdo con la información compartida, el joven colombiano dejó su celular y documentos en casa. Tras conocerse su desaparición, su padre publicó un video en TikTok para solicitar ayuda a la ciudadanía y a las autoridades de los tres países fronterizos en cercanías a la ciudad en la que se encontraba: Brasil, Argentina y Paraguay.



“Hoy quiero pedir la ayuda de usted, que me está viendo. Tengo a mi hijo perdido. Está en Brasil. Hace aproximadamente ocho días salió de la ciudad de Foz do Iguazú. No sabemos nada sobre él. Mi esposa ya viajó hace cinco días, lo está buscando y yo viajo más tarde. La ayuda que les pido es la difusión de este mensaje a ver si alguien lo puede reconocer”, empezó diciendo en la primera grabación.

De acuerdo con la madre del joven, la Policía brasileña recibió la denuncia de su desaparición el pasado 15 de octubre y entregó un documento que confirma el trámite. La búsqueda de Samuel Bonilla se extendió por zonas rurales y fronterizas de Foz do Iguazú, una región que limita con Ciudad del Este, en Paraguay, y Puerto Iguazú, en Argentina, una zona de triple frontera. Hasta el momento no se ha confirmado el lugar y la manera en la que fue hallado el cuerpo del joven colombiano.



Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL