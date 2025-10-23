En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hallan cuerpo sin vida de Samuel Bonilla, joven colombiano desaparecido en Brasil: habla su familia

Hallan cuerpo sin vida de Samuel Bonilla, joven colombiano desaparecido en Brasil: habla su familia

El cuerpo del joven colombiano Iverth Samuel Bonilla Arias fue encontrado sin vida tras 10 días desaparecido en el estado de Paraná, en Brasil. Sus padres habían viajado a esa país para buscarlo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 23 de oct, 2025
