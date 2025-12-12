EE. UU. cancela programas de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia y 6 países más

Estados Unidos anunció este viernes la terminación de los programas migratorios humanitarios de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como para sus familiares inmediatos, alegando abusos en el uso de estas protecciones.



El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó el fin del llamado “Family Reunification Parole (FRP)” para estos siete países.

Con esta decisión, los inmigrantes que se beneficiaban de este mecanismo deberán abandonar Estados Unidos a mediados de enero, salvo que cuenten con otra vía legal para permanecer en el país.

La Administración explicó que dichos programas fueron “utilizados de manera indebida”, permitiendo que personas con escasa verificación evitaran el proceso tradicional para obtener protección migratoria.



Según el comunicado, el FRP volverá a un esquema “caso por caso, como lo estableció el Congreso”.



La medida, publicada en el Registro Federal, busca “reducir riesgos de fraude y abuso” y priorizar la seguridad nacional y pública.



¿Cuándo deberán salir de EE. UU. beneficiados con programa de reunificación familiar?

El DHS precisó que si el beneficio del FRP no ha vencido antes del 14 de enero próximo, “terminará en esa fecha”. Esto, salvo que exista una solicitud de residencia permanente presentada antes del 15 de diciembre de 2025 y que continúe pendiente el 14 de enero de 2026.

En caso de negarse la solicitud, el beneficio se revocará y el inmigrante deberá salir del país de inmediato.

Asimismo, la terminación del programa implicará la cancelación de la autorización de empleo asociada. Los afectados recibirán notificaciones individuales.

Quienes no tengan estatus legal tras la finalización deberán salir antes de la fecha límite, pudiendo usar la aplicación CBP Home para reportar su salida.

El gobierno indicó que ofrecerá incentivos como asistencia financiera, ayuda con documentos de viaje y exoneración de multas civiles para quienes cumplan los requisitos.

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE