Países de América donde reportan aumento de casos de gripe H3N2: ¿Colombia está incluído?

La Organización Panamericana de la Salud compartió información sobre la situación de la Influenza A(H3N2) relacionada al subclado K en varias regiones del mundo. Este tipo de la gripe ha tenido un aumento adelantado de casos en la temporada en Europa, como se reportó en días pasados.

"En los últimos meses, la circulación del virus A(H3N2) subclado K ha aumentado rápidamente en Europa y en varios países del este de Asia. Los virus A(H3N2) del subclado K han derivado genéticamente de los virus relacionados, y en un proceso de evolución natural han acumulado varios cambios de aminoácidos en su hemoaglutinina", explicó la organización en el texto compartido el jueves 11 de diciembre, una semana después de emitir otro comunicado referente a las recomendaciones sobre este virus estacional.



En Europa, donde las autoridades de varios países ya están en alerta, la actividad del virus comenzó antes de lo habitual. Además, el subclado K representó casi la mitad de los casos reportadas entre mayo y noviembre. "Hasta el momento, no se ha documentado un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos, o defunciones", agregó la entidad internacional.



Países de América donde reportan aumento de casos de la gripe H3N2

De acuerdo con los datos recolectados por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en el continente americano ya se reportó un incremento sostenido del virus H3N2, especialmente en América del Norte, zona donde actualmente está llegando la temporada de invierno. "En los Estados Unidos de América y Canadá se registró una mayor circulación del subtipo A(H3N2), con un aumento progresivo de las defecciones del subclado K de influenza A(H3N2)", puntualizaron.

La organización enfatiza que se ha evidenciado un aumento importante del subclado K en muchas partes del mundo, pero, hasta la fecha, América del Sur ha sido la excepción. Por su parte, los países del este de Asia registran una disminución de la circulación de influenza. "Los datos preliminares de efectividad vacunal muestran que la protección contra hospitalizaciones se mantiene en niveles similares a temporadas previas (=70-75% en niños y 30-40% en adultos)".

En América la "situación refuerza la importancia de vigilar estrechamente la evolución del virus (vigilancia genómica), mantener una alta cobertura de vacunación, tratar oportunamente los casos y asegurar la preparación ante una posible actividad temprana o más intensa durante la temporada 2025-26. Resulta fundamental que la población, en especial los adultos mayores y personas con factores de riesgo, reciban la vacuna contra la influenza", concluyeron en el informe.

Sintomas de la gripe H3N2

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dio a conocer algunos de los signos y síntomas más comunes con la gripa H3N2:



Cansancio extremo

Fiebre

Tos

Otros posibles síntomas:



Dolores corporales

Vómitos

Diarrea

La doctora Lana Zerrer, directora médica de Bonne Health, hizo aclaraciones sobre la situación del virus en entrevista para Fox News. “La diferencia este año radica en que la variante predominante es la de influenza A y la variante H3N2. Generalmente, cuando predomina la variante H3N2, tenemos una temporada de gripe más severa. Esto no significa que la gripe vaya a empeorar, sino que hay más hospitalizaciones, sobre todo en personas mayores”.

Zerrer indicó que las escuelas y universidades a menudo pueden ser focos de virus debido a la actividad de la población. Están cerca unos de otros. “Se tocan todo con las manos. Probablemente no se cubren bien la boca al toser o estornudar y luego se tocan mucho la cara”, explicó. A pesar de la preocupación por la variante, la médica sostuvo que la vacuna antigripal de este año debería seguir siendo eficaz. “Los primeros datos del Reino Unido indican que la vacuna sigue siendo eficaz para prevenir la hospitalización y la enfermedad grave. Por lo tanto, vacunarse contra la gripe sigue siendo una buena idea y aún está a tiempo”.