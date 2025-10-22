En vivo
Noticias Caracol
MUNDO  / Angustiante pedido de padres de joven colombiano desaparecido en Brasil: "A mi hijo algo le pasó"

Angustiante pedido de padres de joven colombiano desaparecido en Brasil: "A mi hijo algo le pasó"

Iverth Samuel Bonilla Arias, un joven colombiano de 22 años, desapareció el 13 de octubre en Foz do Iguazú, Brasil. Su padre, Fabián Bonilla, y su madre, Andrea Arias, piden ayuda para localizarlo. Esto se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 22 de oct, 2025
