Español que inspiró ‘La casa de papel’ fue extraditado por narcotráfico

Tras meses de negociaciones y espera, José Juan Martínez Gómez, el criminal español conocido como ‘el Rubio’ cuya vida inspiró al icónico personaje de ‘El Profesor’ en la aclamada serie de televisión La Casa de Papel, ha sido finalmente extraditado a Perú. Martínez Gómez, de 69 años, ha sido puesto a disposición de la justicia peruana para ser procesado por cargos de narcotráfico internacional, un delito que data de 2008 y por el cual enfrentaría una condena de hasta 25 años de prisión.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Martínez Gómez, identificado como el cabecilla del histórico asalto al Banco Central de Barcelona en 1981, llegó a Lima bajo estrictas medidas de seguridad y bajo la custodia de Interpol Lima, siendo trasladado directamente a un centro penitenciario donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial en su contra.



¿Por qué fue extraditado?

El motivo específico de la extradición de ‘el Rubio’ es la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas agravado. La orden de captura internacional contra Martínez Gómez fue emitida por la justicia peruana en 2009.

La investigación del Ministerio Público del Perú se centra en un incidente ocurrido en junio de 2008 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional de Perú hallaron dos maletas que contenían una cantidad considerable de cocaína. El cargamento total era de 10,5 kilogramos de alcaloide de cocaína, el cual se encontraba camuflado entre productos comestibles peruanos como turrones y café, junto con tres paquetes rectangulares de droga.



Según la notificación roja de Interpol, este equipaje estaba registrado a nombre de José Martínez Gómez y tenía como destino final Italia. Las autoridades peruanas sostienen que Martínez Gómez viajó a Lima con el objetivo expreso de transportar las sustancias ilícitas fuera del país. Esta afirmación se apoya en la evidencia de las maletas y en el testimonio de un recepcionista de hotel que aseguró haber visto al acusado hospedado durante el periodo de la investigación.



A pesar de la contundencia de la acusación peruana, la defensa de Martínez Gómez niega categóricamente los hechos. Los abogados del acusado mantienen que el criminal nunca estuvo en Perú en la época de la investigación. “Jamás fue detenido con esa maleta ni viajó con ella”, declaró la defensa, argumentando que, en el periodo investigado, ‘el Rubio’ se encontraba cumpliendo una pena de prisión en Francia.



¿Quién es 'El Rubio' y por qué inspiró 'La casa de papel'?

La fama de José Juan Martínez Gómez, alias ‘el Rubio’, se consolidó hace más de cuatro décadas, mucho antes de su detención por narcotráfico, cuando protagonizó uno de los asaltos más dramáticos y mediáticos de la historia de España.

Publicidad

El 23 de mayo de 1981, Martínez Gómez lideró a un grupo de once hombres encapuchados que irrumpieron en la sede del Banco Central de Barcelona, ubicada en la Plaza de Cataluña. Armados con fusiles y granadas, los asaltantes tomaron como rehenes a más de 300 personas, manteniendo en vilo a la opinión pública y a las fuerzas de seguridad durante treinta y siete horas. 'El Rubio' sostuvo que el propósito del asalto era recuperar documentos comprometedores guardados en la caja fuerte número 156, que supuestamente estaban relacionados con el golpe de Estado del 23-F y que implicarían a la Monarquía.

La crisis finalmente culminó tras la intervención de un francotirador de los GEOS, que permitió el desalojo del edificio y la detención de nueve de los atracadores.Como resultado de este audaz robo, Martínez Gómez fue condenado a treinta años de prisión. Sus cargos incluyeron robo con violencia y uso de armas, toma de rehenes, asociación ilícita, detención ilegal y lesiones. Durante su tiempo en prisión, protagonizó múltiples fugas, incluyendo escapes de las cárceles de Ocaña y Castellón, aunque siempre fue recapturado.

Publicidad

Tras cumplir su larga condena, Martínez Gómez adoptó un perfil bajo, hasta que su figura resurgió como la inspiración central para la serie de Netflix, La Casa de Papel. La planificación meticulosa y la naturaleza del atraco liderado por ‘el Rubio’ en 1981 sirvieron de base para la creación de la serie, siendo Martínez Gómez la inspiración directa para el personaje de 'El Profesor'.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.