MUNDO  / Español que inspiró 'La casa de papel' fue extraditado por narcotráfico

Español que inspiró ‘La casa de papel’ fue extraditado por narcotráfico

José Juan Martínez, el hombre que inspiró el personaje de 'El Profesor' en 'La casa de papel', vuelve a ser noticia mundial.

Por: María Paula González
Actualizado: 4 de dic, 2025
La casa de papel
El criminal español inspiró el personaje de 'El profesor' -
Foto: Netflix

