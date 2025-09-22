En vivo
COLOMBIA  / Fiscalía pide a Interpol que publique circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo

Fiscalía pide a Interpol que publique circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo

Diego Marín Buitrago permanece en Portugal desde hace más de un año y no ha podido ser extraditado a Colombia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de sept, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Papá Pitufo
Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo. -
Foto: archivo

