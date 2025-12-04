Revelan nuevas imágenes de la isla privada de Jeffrey Epstein donde operó su red de abusos a menores

Nuevas imágenes captadas por autoridades de las Islas Vírgenes estadounidenses revelan detalles del interior de una de las propiedades donde Jeffrey Epstein desarrolló parte de sus actividades durante más de dos décadas. El material fue hecho público esta semana por legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quienes aseguran que la divulgación busca fortalecer la transparencia y mantener abiertas las investigaciones sobre los abusos cometidos por el financista.

Las fotografías y videos corresponden a una de las islas privadas que Epstein poseía en el Caribe, ubicada en el archipiélago de las Islas Vírgenes estadounidenses, territorio no incorporado de Estados Unidos. En los registros se observan dormitorios, baños, áreas comunes, salas de masajes, una zona de piscina y otros espacios de la mansión principal. También aparecen objetos personales, como un teléfono fijo con botones de marcación rápida en los que aún se distinguen nombres parciales de contactos.



Nuevas imágenes de la isla privada de Epstein

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es una pizarra ubicada en una sala de estar, donde quedaron escritas palabras en inglés como "power" (poder), "deception" (engaño), "truth" (verdad), "time" (tiempo), "political" (político), "intellectual" (intelectual) y "music" (música). Durante varios meses, Trump calificó las solicitudes de los demócratas para liberar los archivos como una maniobra política para desviar la atención de su gestión.

Nuevas imágenes de la isla privada de Epstein. - BBC

El 19 de noviembre cedió ante la presión del Congreso, incluso de su propio partido, y firmó una ley que obliga a la divulgación de parte del material. Queda por ver qué archivos verán la luz, ya que es probable que las autoridades citen la necesidad de proteger investigaciones en curso.



Entre los videos difundidos se encuentra una grabación hecha con cámara en mano que recorre parte de la isla desde una zona cercana al mar hasta el área de la piscina. En ese trayecto se observan jardines, vegetación densa y estructuras decorativas, incluidas esculturas. Otro de los clips muestra el interior de una habitación que recuerda a un cuarto de hotel: una cama, un escritorio, alfombras, una cómoda y un baño privado.



Nuevas imágenes de la isla privada de Epstein. - AFP

Además de los espacios habitacionales, las autoridades registraron cuartos destinados a servicios de spa, con duchas y camillas, así como una habitación que contenía una silla de uso clínico y objetos decorativos colgados en las paredes. También fue fotografiada una placa instalada en uno de los límites de la propiedad, en la que se advierte que el acceso está restringido.

El líder demócrata del Comité de Supervisvisión, Robert García, señaló en un comunicado que el conjunto de imágenes ofrece un "retrato inquietante" del entorno en el que Epstein operaba. Según explicó, la decisión de hacer público el material responde a la necesidad de garantizar el acceso a la información y de contribuir a la reconstrucción del panorama completo de los crímenes cometidos por el financista.



La investigación contra Jeffrey Epstein y su extraña muerte

Epstein, un exitoso financista, era amigo de personas ricas y poderosas, y frecuentemente los recibía en su casa en el Caribe. En 2008 fue condenado por dos cargos relacionados con delitos sexuales, incluyendo solicitación de prostitución a una menor. Cumplió solo alrededor de un año en detención con condiciones inusualmente indulgentes. Luego evitó cargos más graves hasta 2019, cuando fue arrestado y acusado de tráfico sexual de menores.

Se dice que el empresario explotó sexualmente a más de mil víctimas, muchas menores de edad. En declaraciones a los investigadores, varias manifestaron haber sido reclutadas para dar masajes sexuales al financiero y para traer a más chicas a su casa. Epstein fue detenido en julio de 2019 por tráfico sexual de menores y un cargo de conspiración para ejercer el tráfico sexual de menores.

Fue hallado muerto dentro de su celda en agosto, antes de que iniciara el juicio en su contra. Aunque se dijo que se había quitado la vida, su extraño deceso ha generado innumerables teorías de conspiración, según las cuales el financista, muy relacionado con la élite política, empresarial y del entretenimiento, habría sido asesinado para evitar que salieran a la luz datos embarazosos.

Ghislaine Maxwell, exnovia y cómplice de Epstein, fue condenada a 20 de años de prisión por tráfico sexual.

Con información de EFE y AFP

