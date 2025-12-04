Invitado a programa de televisión murió en vivo por un paro cardíaco: todo quedó en video

Un hecho inesperado y preocupante ocurrió ante miles de personas a través de las pantallas de televisión. En medio de un programa de entrevistas en República Dominicana un vocero se desplomó y perdió la vida en vivo. Se trataba de Mario Ureña, dirigente gremial del transporte, quien falleció en plena transmisión en vivo del programa El Café de Diario 55, emitido desde Santiago.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Lo que comenzó como una conversación sobre transporte público y turismo comunitario terminó convertido en una escena de conmoción absoluta para televidentes, invitados y personal del canal Super TV 55.



¿Qué fue lo que ocurrió?

El hecho ocurrió durante la habitual emisión matutina. Ureña se encontraba respondiendo preguntas en el set cuando, de manera súbita, se desvaneció ante las cámaras. Según reportó Radio Sudamericana, el reconocido dirigente sufrió un paro cardíaco fulminante. Aunque el equipo de producción actuó de inmediato, aplicó maniobras de reanimación y coordinó su traslado urgente a un centro médico, los esfuerzos fueron insuficientes y su muerte se confirmó minutos después.

El momento quedó registrado en video y rápidamente circuló en redes sociales, generando un profundo impacto entre los televidentes que presenciaron en tiempo real cómo la entrevista se transformaba en una emergencia médica.



De acuerdo con BioBioChile, todo sucedió en cuestión de segundos. Ureña hablaba con total normalidad cuando, repentinamente, perdió el dominio del cuerpo y cayó hacia adelante. Los presentadores y asistentes corrieron para socorrerlo mientras la transmisión continuaba. La tensión escaló mientras los paramédicos del canal iniciaban maniobras de primeros auxilios y pedían un traslado inmediato.



La escena dejó al aire el desconcierto de los presentes. Más tarde, fuentes del programa confirmaron que Ureña llegó al centro médico sin signos vitales. La noticia, difundida minutos después de la emisión, generó una ola de reacciones y luto en la comunidad santiaguera.

cdn37 El fundador de la Ruta SO, Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el programa El Café de Diario 55.



El momento quedó captado en video, donde se observa cuando Ureña se desploma.



Paz! 🕊️ A su alma 🙏🥺 pic.twitter.com/UF4eBsV2aq — @RubénTejada (@RubenTejadaM) December 3, 2025

Publicidad

¿Quién era Mario Ureña?

Para la audiencia dominicana —especialmente en Santiago—, Mario Ureña no era solo un dirigente del transporte, era una voz activa en debates locales, un promotor incansable del turismo comunitario y un mediador natural entre los medios de comunicación y las iniciativas de desarrollo regional.

Fundador de la Ruta SO, Ureña desempeñó un papel protagónico en la organización gremial del transporte público. Su presencia habitual en El Café de Diario 55 lo convirtió en un rostro familiar para los televidentes. En esos espacios hablaba de movilidad, seguridad vial, desarrollo urbano y, sobre todo, del valor que tenía preservar y potenciar la identidad dominicana.

Publicidad

Su legado permanece en los proyectos sociales que impulsó, en las comunidades que acompañó y en el profundo respeto que sembró a lo largo de su carrera.



Reacciones tras su muerte

La noticia de su fallecimiento se viralizó en cuestión de minutos. Reacciones de figuras del transporte, comunicadores, líderes comunitarios y ciudadanos comunes inundaron redes sociales. Muchos expresaron su consternación por la manera en que ocurrió el suceso.

En Santiago, varias organizaciones emitieron comunicados oficiales lamentando su partida y reconociendo la huella que dejó en el transporte público y el turismo local. Para colegas del programa, la pérdida también es profundamente personal porque Ureña era un colaborador constante y uno de los invitados más apreciados por su claridad, espontaneidad y sentido comunitario.



¿Qué se sabe de la investigación?

Las autoridades dominicanas todavía no han emitido un reporte oficial detallado sobre las circunstancias de su fallecimiento. Hasta ahora, la causa confirmada es un paro cardíaco ocurrido durante la transmisión.

No se han divulgado detalles médicos complementarios ni se ha informado sobre una posible investigación posterior, aunque fuentes del programa indicaron que se están recopilando testimonios y revisando los procedimientos de emergencia aplicados en el set.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL