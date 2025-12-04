En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Invitado a programa de televisión murió en vivo por un paro cardíaco: todo quedó en video

Invitado a programa de televisión murió en vivo por un paro cardíaco: todo quedó en video

El momento ocurrió frente a las cámaras y obligó a terminar la transmisión en vivo del programa de manera abrupta.

Por: María Paula González
Actualizado: 4 de dic, 2025
Hombre que murió en vivo en tv
Mario Ureña falleció en medio de un programa en vivo -
Fotos: El Café de Diario 55

