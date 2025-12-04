En vivo
MUNDO  / Fuerte temblor en el norte de China este jueves 4 de diciembre: magnitud de 6.0

Fuerte temblor en el norte de China este jueves 4 de diciembre: magnitud de 6.0

La autoridad encargada de vigilar la actividad sísmica en China reportó un fuerte temblor en ese país este jueves 4 de diciembre. Estos son los detalles del movimiento telúrico.

Por: EFE
Actualizado: 4 de dic, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Instrumentos especializados registraron el temblor.
