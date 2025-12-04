Fuerte temblor en el norte de China este jueves 4 de diciembre: magnitud de 6.0

Publicidad
Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió este jueves 4 de diciembre el condado de Aheqi, en la región autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China, informó el Centro de Redes Sismológicas del país, sin que se conozcan de momento daños materiales o personales.
El sismo se registró a las 15.44 hora local (07.44 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se localizó en los 41,13 grados de latitud norte y 78,40 grados de longitud este, en una zona montañosa cercana a la frontera con Kirguistán. Hasta el momento no se han comunicado informaciones sobre posibles daños materiales o víctimas derivadas del temblor.
El área afectada se encuentra a unos 800 kilómetros de Urumqi, la capital regional. El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia terremotos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Asia y la India, en el Himalaya.
Sin embargo, no suelen producir grandes daños personales debido a que buena parte del área occidental del país está deshabitada.
Los sismos pueden ocurrir sin previo aviso y su impacto puede ser devastador si no se toman las medidas necesarias. Estar preparados antes, saber cómo actuar durante y qué hacer después de un temblor puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Antes de evacuar su vivienda en caso de sismo, asegúrese de cerrar la llave del gas y desconectar la energía eléctrica bajando los tacos o interruptores. Esto puede evitar fugas, incendios o cortocircuitos durante el movimiento telúrico.
Prepare con anticipación un kit de supervivencia que contenga artículos esenciales para afrontar la emergencia. Este kit debe incluir:
Mantenga un par de zapatos resistentes cerca de su cama o junto a la puerta de salida y no pierda tiempo valioso cambiándose de ropa; evacúe con lo puesto si es necesario, priorizando la rapidez y la seguridad.
El miedo puede generar decisiones peligrosas. Lo más importante es mantener la serenidad. Si se encuentra dentro de un edificio, busque refugio inmediato bajo una mesa robusta, un escritorio o en el marco de una puerta interior lejos de ventanas.
Durante el sismo, aléjese de ventanas, espejos, cuadros, estanterías, lámparas colgantes y otros objetos que puedan desprenderse o romperse y causar lesiones.
Si el edificio presenta señales de daño estructural evidente o el movimiento es excesivamente fuerte, evacúe con prontitud una vez que haya pasado el temblor principal. Siga las rutas de emergencia establecidas y utilice el lado derecho del camino para facilitar la circulación.
Durante un sismo, nunca utilice elevadores. El riesgo de quedar atrapado por cortes de energía o fallos mecánicos es alto. Siempre prefiera las escaleras, bajando con precaución.
Una vez en el exterior, manténgase lejos de postes eléctricos, muros agrietados, árboles grandes y estructuras inestables que puedan desplomarse con réplicas.
Reúnase en los puntos seguros previamente acordados con su familia. Evite ingresar nuevamente a edificios hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.
Escuche los comunicados oficiales por radio, redes sociales verificadas o mensajes institucionales. Siga las recomendaciones de las autoridades locales de gestión del riesgo y emergencias.
Los temblores suelen ir seguidos de réplicas. Manténgase alerta y siga las mismas medidas de protección ante nuevos movimientos.
Si está en condiciones, colabore con vecinos o personas mayores que necesiten asistencia. La solidaridad es fundamental en momentos de crisis.
AGENCIA EFE
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL