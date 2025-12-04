En vivo
Noticias Caracol
MUNDO / Almirante de EE. UU. niega haber dado orden de matar a supervivientes de ataque a lancha en Caribe

Frank Bradley compareció en una reunión a puerta cerrada de los comités de las Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investigan la legalidad de las acciones militares ordenadas por Trump.

Por: EFE
Actualizado: 4 de dic, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Embarcación que atacó Estados Unidos en el Caribe.
