Almirante de EE. UU. niega haber dado orden de matar a supervivientes de ataque a lancha en Caribe

El almirante estadounidense Frank Bradley negó este jueves haber dado la orden de matar a los supervivientes del primer ataque del Ejército de Estados Unidos contra una supuesta lancha el pasado 2 de septiembre en el Caribe, según dijo a los periodistas el senador republicano Tom Cotton. Bradley compareció en una reunión a puerta cerrada de los comités de las Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes, que investigan la legalidad de las acciones militares dentro de la campaña antinarcóticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Noticia en desarrollo.

EFE

