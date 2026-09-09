En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
JULIANA GUERRERO
IPHONE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
JULIANA ÁVILA
RECONSTRUCCIÓN TRAS TERREMOTO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Esta es la razón por la que la esposa de Maduro solicita prisión domiciliaria en EE. UU.

Esta es la razón por la que la esposa de Maduro solicita prisión domiciliaria en EE. UU.

Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro y capturada junto a él por fuerzas estadounidenses en enero, solicitó prisión domiciliaria a la justicia de ese país.

Por: EFE
Actualizado: 9 de sept, 2026
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Esta es la razón por la que la esposa de Maduro solicita prisión domiciliaria en EE. UU.
Cilia Flores y Nicolás Maduro.
AFP

Cilia Flores, esposa del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, solicitó este miércoles al sistema judicial de Nueva York poder esperar el juicio en su contra y el de Maduro, fuera de prisión debido a problemas cardíacos.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

En un documento judicial, la defensa de Flores pide que sea trasladada a una residencia privada en Nueva York y ofrecerle un régimen de arresto domiciliario con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas. Flores, de 69 años, asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, día en que fueron capturados por militares de EE.UU., no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.

Últimas Noticias

Defensa de Lindsay Clancy le pide a Trump indultar a la mujer acusada del crimen de sus tres hijos
MUNDO

Defensa de Lindsay Clancy le pide a Trump indultar a la mujer acusada del crimen de sus tres hijos

Así afecta a la economía mundial el recrudecimiento de los ataques entre EE. UU. e Irán
MUNDO

Así afecta a la economía mundial el recrudecimiento de los ataques entre EE. UU. e Irán

Los abogados de la esposa de Maduro aseguran que los costos de este traslado serán asumidos por Flores y ofrecen también la retención de su pasaporte como parte de las condiciones para garantizar que permanezca bajo custodia. En la carta presentada ante la corte, los abogados describen episodios de dolor de pecho, arritmias, dificultades para respirar y una pérdida de más de once kilos desde su detención.

De acuerdo con la petición, el pasado 29 de julio Flores habría sufrido un grave episodio de salud que, según sus abogados, aparentemente pudo tratarse de un infarto leve, aunque este extremo no ha sido confirmado médicamente. Flores y Maduro fueron detenidos en enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde afrontan cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

Ambos se han declarado no culpables de las acusaciones, mientras la Fiscalía sostiene que utilizaron posiciones de poder dentro del Estado venezolano para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. El proceso se encuentra en una fase previa al juicio en la que las defensas han comenzado a presentar recursos para intentar desestimar la acusación.

Publicidad

Entre sus principales argumentos figura la reclamación de inmunidad soberana de Maduro como supuesto jefe de Estado y cuestionamientos sobre la legalidad de la operación mediante la que ambos fueron capturados y trasladados a Estados Unidos. La defensa de Flores también ha presentado una petición propia basada en la inmunidad vinculada a su condición de primera dama.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El juez federal Alvin K. Hellerstein fijó el pasado julio el comienzo del juicio para el 1 de junio de 2027. Antes de esa fecha, está prevista para el 17 de noviembre una audiencia para escuchar los argumentos de las defensas sobre las mociones destinadas a desestimar el caso, entre ellas la petición de Maduro basada en la inmunidad soberana.

Publicidad

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Nicolás Maduro

Estados Unidos

Venezuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad