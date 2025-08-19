Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-ZELENSKI
VALERIA AFANADOR
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
ALFREDO SAADE
RICHARD RÍOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / Nicolás Maduro ordena despliegue de 4,5 millones de milicianos ante amenazas de EE. UU.

Nicolás Maduro ordena despliegue de 4,5 millones de milicianos ante amenazas de EE. UU.

El líder chavista afirmó que esto hace parte de un “plan de paz”, mientras que el Gobierno de Trump envió a 4.000 agentes a las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir carteles del narcotráfico.

Maduro anuncia despliegue 4,5 millones de milicianos por recompensa de EE. UU.
AFP
Por: EFE
 /  AFP
 /  Sandra Soriano Soriano
|
Actualizado: agosto 19, 2025 06:21 a. m.

Nicolás Maduro, el autoproclamado presidente de Venezuela, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos, componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en todo el país, luego de que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Esta semana voy activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones milicianos en todo el territorio nacional", dijo en un acto televisado, indicando que esto forma parte de un "plan de paz", por lo que hizo un llamado a las milicias a estar "preparadas, activadas y armadas".

Últimas Noticias

  1. Halagan traje de Zelenski.jpg
    Halagan traje de Zelenski.
    EFE

    Trump halagó el traje de Zelenski en su reunión: el ucraniano respondió a la crítica de un reportero

  2. Zelenski y Putin
    Zelenski y Putin
    AFP

    Zelenski se declara listo para un encuentro bilateral con Putin para terminar la guerra

"El plan de paz, que es desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores, establecer la capacidad de la milicia nacional bolivariana en todos los territorios del país", añadió, sin precisar en qué zonas del país estarán esos hombres. El objetivo, según Maduro, es adelantar "tareas" contra "la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias" de Estados Unidos contra Venezuela.

Publicidad

La milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales, fue creada por el expresidente Hugo Chávez. Más tarde pasó a ser parte de uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Aunque evitó referirse abiertamente a la recompensa anunciada el 7 de agosto por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y al despliegue militar en aguas del mar Caribe, Maduro agradeció las expresiones de apoyo ante lo que tachó de "refrito podrido" de amenazas.

Publicidad

"Los primeros que salieron adelante a manifestar su solidaridad y su apoyo con este presidente obrero que está aquí son los militares de esta patria, salieron adelante con sus fusiles, con sus misiles, sus tanques, sus aviones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, salieron a la vanguardia", celebró el líder chavista.

Maduro pidió a las bases políticas de su régimen avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras "en todas las fábricas". "¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela", dijo. "Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria", remarcó.

El operativo de Estados Unidos contra el narcotráfico

El Gobierno de Donald Trump comenzó a desplegar a 4.000 agentes -principalmente infantes de Marina- en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico, además que reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

La información fue desvelada primero por la cadena CNN el viernes, que citó a dos fuentes de la defensa estadounidense, y luego corroborada por otros medios locales. Tras este anuncio, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que las autoridades también están desplegadas en las aguas del país suramericano. El pasado miércoles, la fiscal general de Estados Unidos destacó en una entrevista con la cadena Fox la confiscación de 700 millones de dólares en bienes que vinculó con Maduro, a quien acusa de narcotráfico.

También había sido acusado de terrorismo por Estados Unidos durante el primer mandato del presidente Donald Trump. En concreto, Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano, una acusación que rechaza el chavismo.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

Nicolás Maduro