EE. UU. dice haber bombardeado otra lancha presuntamente “afiliada” al ELN: tres personas murieron

Estados Unidos anunció que llevó a cabo otro ataque contra una embarcación presuntamente cargada de drogas en aguas internacionales, en el que murieron tres supuestos narcotraficantes, dijo el domingo el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

El ataque, perpetrado el viernes 17 de octubre, tuvo como objetivo una embarcación supuestamente afiliada a la guerrilla del ELN que "navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos", dijo Hegseth en X.

No especificó dónde se produjo el ataque, pero indicó que la embarcación operaba en una zona supervisada por el Comando Sur, que opera las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica.



“El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una Organización Terrorista Designada, que operaba en el área de responsabilidad de USSOUTHCOM”, señaló el secretario, que compartió el video del ataque.

“Según nuestra inteligencia, se sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, viajaba por una ruta conocida de tráfico de drogas y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos. Había tres narcoterroristas varones a bordo del buque durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, añadió.



Además, comparó a los que llama terroristas como “el Al Qaeda del Hemisferio Occidental” y dijo que “Estados Unidos tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y eliminados, al igual que Al Qaeda”.

On October 17th, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with Ejército de Liberación Nacional (ELN), a Designated Terrorist Organization, that was operating in the USSOUTHCOM area of responsibility.



El presidente Gustavo Petro reaccionó, pero citó la muerte de un pescador de Santa Marta que, al parecer, fue víctima de uno de los ataques de Estados Unidos a mediados de septiembre pasado.



Van siete ataques a embarcaciones

El más reciente fue a un submarino, en el que murieron dos personas y otras dos sobrevivieron, un ecuatoriano y un colombiano. Ambos ya fueron repatriados a sus países.

El connacional, según ha trascendido, está recibiendo atención médica y su condición es estable.

Este es el último ataque estadounidense conocido desde que en agosto Washington desplegara buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela, con el argumento de frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Con el anuncio de este domingo incluido, se ha informado de siete ataques que han dejado por lo menos 30 presuntos narcotraficantes muertos.

Noticia en desarrollo.