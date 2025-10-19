En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO
EE. UU. dice haber bombardeado otra lancha presuntamente "afiliada" al ELN: tres personas murieron

EE. UU. dice haber bombardeado otra lancha presuntamente “afiliada” al ELN: tres personas murieron

El ataque se produjo el pasado 17 de octubre y el secretario de Guerra publicó un video de la embarcación que supuestamente llevaba droga.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2025
EE. UU. dice haber bombardeado otra lancha presuntamente “afiliada” al ELN: tres personas murieron
Captura de pantalla de la cuenta de X del secretario de Guerra, Pete Hegseth

