En fotos | Papa canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, primeros santos venezolanos

En fotos | Papa canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, primeros santos venezolanos

Junto a los dos venezolanos, también fueron canonizados el antiguo "sacerdote satánico" italiano Bartolo Longo; el primer santo de Papúa Nueva Guinea, Peter To Rot; el obispo armenio Ignazio Choukrallah Maloyan, y las monjas italianas Vincenza Maria Poloni y Maria Troncatti.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 19 de oct, 2025
Papa canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, primeros santos venezolanos
