Trump dice que EE. UU. no dará subsidios a Colombia y hace señalamiento a Petro: Mindefensa responde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo 19 de octubre que el país norteamericano terminaría los “pagos y subsidios” que su país habría venido otorgando a Colombia, al tiempo que acusó al presidente Gustavo Petro de tolerar la producción de drogas. El mensaje fue publicado en su red social Truth Social, en donde calificó al jefe de Estado colombiano como “un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán", informó Trump en su cuenta oficial. Se debe recordar que Washington retiró el mes pasado a Colombia la condición de país aliado en la lucha contra el narcotráfico, una certificación por la que recibía cientos de millones de dólares en apoyo militar de Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

