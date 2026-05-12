Este es el pueblo que no volverá a ver la oscuridad hasta dentro de casi 3 meses: ¿por qué?

La ciudad de Utqiaġvik, en Alaska, acaba de vivir un fenómeno que para muchos parece mentira: su último amanecer antes de pasar casi tres meses completos sin que el sol desaparezca del horizonte.



El pasado 10 de mayo, el sol salió a las 2:57 de la madrugada y, según informó el Servicio Meteorológico Nacional, no volverá a ponerse hasta el próximo 2 de agosto. Se trata de 84 días consecutivos de luz solar en la ciudad más nórdica de Estados Unidos, también conocida como Barrow.

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Este fenómeno, conocido como el “sol de medianoche”, ocurre cada año en las regiones cercanas al Círculo Polar Ártico y está relacionado con la inclinación de la Tierra respecto a su órbita alrededor del sol.

De acuerdo con Fox Weather, “alrededor del 21 de junio, el Polo Norte apunta hacia el sol, por lo que, a medida que la Tierra gira sobre su eje, el sol parece moverse en círculo en el cielo sin descender por debajo del horizonte”.



La explicación puede parecer compleja, pero el efecto es sencillo de entender: durante parte del verano, el sol permanece visible las 24 horas del día en las zonas más al norte del planeta.



Un lugar donde el día puede durar meses

Utqiaġvik está ubicada junto al Océano Ártico y es considerada la ciudad más al norte de Estados Unidos. Allí, los cambios de luz a lo largo del año son extremos.



Mientras en verano el sol permanece durante semanas sobre el horizonte, en invierno ocurre lo contrario: la ciudad puede pasar meses prácticamente en oscuridad.

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Según el portal especializado AccuWeather, aunque el sol volverá a ocultarse el 2 de agosto, eso no significa que llegue inmediatamente la noche. La llamada “noche verdadera” no regresará hasta el 21 de septiembre, debido a que el sol seguirá muy cerca del horizonte y mantendrá el cielo iluminado con un constante crepúsculo.

A pesar de la presencia permanente del sol, las temperaturas no son altas. Incluso en julio, considerado el mes más cálido del año, la temperatura máxima promedio histórica apenas alcanza los 49 grados Fahrenheit, equivalentes a unos 9 grados Celsius.



Así se vive bajo el “sol de medianoche”

El fenómeno modifica completamente la rutina de quienes viven allí. Otras ciudades de Alaska, como Anchorage, también experimentan jornadas muy largas, con entre 16 y 19 horas de luz al día, pero en Utqiaġvik la experiencia es aún más extrema.

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En un reportaje de CNN sobre la vida en esta localidad, varios residentes describieron cómo cambia el ambiente cuando el sol regresa después del largo invierno.

“Te llena de energía”, dijo a CNN Travel Corrine Danner, nacida y criada en la comunidad iñupiat de Utqiaġvik. “Es como si volviéramos a estar vivos”.

La comunidad aprovecha las horas interminables de claridad para realizar actividades al aire libre, reuniones familiares y festividades tradicionales. Durante la primavera y el verano son comunes las jornadas de pesca, caza y encuentros comunitarios.

Utqiaġvik tiene menos de 5.000 habitantes y solo puede ser alcanzada por avión o por barcaza durante el verano. La vida allí depende en gran medida de las condiciones climáticas y del entorno natural.

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La cultura indígena iñupiat sigue siendo una parte esencial de la comunidad. Muchas familias continúan practicando actividades tradicionales como la pesca, la caza de caribúes y la caza de ballenas con fines culturales y alimentarios.

Las condiciones extremas también influyen en la infraestructura. El permafrost, la capa de suelo permanentemente congelada, obliga a construir muchas viviendas sobre pilotes para evitar daños por el deshielo.

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Además, el alto costo de transportar materiales y alimentos hace que la vida diaria sea costosa. Según el informe, productos básicos como la leche, los huevos o las pizzas congeladas pueden alcanzar precios mucho más altos que en otras partes de Estados Unidos.



El fenómeno que atrae la atención mundial

Cada año, el “sol de medianoche” convierte a Utqiaġvik en uno de los lugares más curiosos del planeta. Aunque el fenómeno ocurre de forma natural, sigue sorprendiendo a millones de personas por las imágenes de un sol brillante en plena madrugada.

La región también atrae turistas y fotógrafos interesados en la tundra ártica, la fauna salvaje y fenómenos naturales como las auroras boreales durante el invierno.

Para quienes viven allí, sin embargo, el paisaje es parte de la cotidianidad.

“No importa adónde vayamos”, dijo Mongoyak al medio, “siempre será un lugar al que regresar”.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co