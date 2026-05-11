Así se presentaron los síntomas de hantavirus en Betsy Arakawa, la esposa de Gene Hackman que murió

Recientemente el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius tiene en alerta al mundo, esperando nuevos reportes sobre el avance de los contagiados y las precauciones que tomará cada país al que lleguen los afectados. Sin embargo, esta no es la primera vez que el mundo se conmociona ante la muerte de personas a causa de este extraño virus transmitido por los roedores.

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Fue a finales de febrero e inicios de marzo en 2025 cuando el hantavirus fue noticia por una trágica muerte en Estados Unidos. Se trató del doble fallecimiento de el actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, cuyos cuerpos sin vida fueron hallados después de varios días en su casa en Santa Fe, Nuevo México. Con el paso de los días, se confirmó que la pianista falleció a causa del hantavirus.



¿Qué síntomas tenía Betsy Arakawa?

Aunque los cuerpos de Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron hallados por un empleado de la pareja el 26 de febrero de 2025; las autoridades lograron determinar en su investigación que la pianista falleció el 12 de febrero, mientras que el actor lo hizo el 18 de febrero. Las autopsias determinaron que ella, de 65 años, murió por hantavirus y que él, de 95, por causas cardíacas agravadas por el alzheimer que padecía.

La investigación también arrojó que días previos a su muerte, Betsy Arakawa estuvo enferma y presentando algunos síntomas que confundió con una gripe normal o coronavirus.



Previo a su fallecimiento, la pianista fue vista con vida por última vez el 11 de febrero, cuando realizaba algunas labores de rutina por las calles de Santa Fe, Nuevo México. Desde hace varios años, la mujer estaba a cargo de los cuidados de Hackman, que cada vez estaba más deteriorado a causa del alzheimer.



Sin embargo, ese día la mujer hizo una parada en una farmacia, en la que aparentemente habría preguntado por medicamentos para tratar lo que ella creía que era una gripe. Se descubrió que días atrás la mujer había cancelado una cita con su masajista, programada para el 13 de febrero. En el correo, la pianista detalló que llevaba días con síntomas similares a los de la gripe o un resfriado, incluso agregó que Hackman ahora también empezaba a presentar los mismos padecimientos.

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Betsy Arakawa incluso sospechó que se había contagiado de covid-19, se pudo establecer que consultó varias cosas en Google el 10 de febrero. "¿La covid puede causar mareos?" y "Gripe y hemorragias nasales" fueron las últimas búsquedas de la artista en internet.

Así las cosas, la mujer en primera medida presentó síntomas de lo que sería una gripe normal que después se hicieron más graves con mareos y hemorragias nasales. De hecho, la oficina del sheriff del condado de Santa Fe confirmó que el mismo 12 de febrero Arakawa realizó varias llamadas telefónicas a la clínica privada Cloudberry Health asegurando que presentaba una fuerte congestión nasal.



¿Qué es el síndrome pulmonar por hantavirus?

La Clínica Mayo, de Estados Unidos, explica en su sitio web que el Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH) -también conocido como síndrome cardiopulmonar por hantavirus- "es una enfermedad infecciosa poco frecuente que comienza con síntomas similares a los de la gripe y se convierte rápidamente en una enfermedad más grave".

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Ese centro médico detalla que este síndrome "puede provocar problemas cardíacos y pulmonares que ponen en riesgo la vida".

Sobre la transmisión, Clínica Mayo señala que "varias cepas del hantavirus pueden provocar el síndrome pulmonar por hantavirus" y que "las trasmiten diferentes tipos de roedores".



La situación en el crucero MV Hondius

En el caso del crucero MV Hondius, hasta este 11 de mayo, lo que se ha conocido es que tres personas fallecieron a causa del brote de hantavirus, todas ellas de nacionalidad neerlandesa. El crucero zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, con destino a Cabo Verde, pero todo cambió con la primera muerte de un pasajero, el 11 de abril.

Además de los fallecidos, se han detectado nuevos positivos en pasajeros que regresaron a países como Estados Unidos y Francia, sumando al menos siete contagios confirmados hasta el momento.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co