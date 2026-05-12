Delcy Rodríguez rechaza declaración de Trump de convertir a Venezuela el “estado 51” de EE. UU.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió este lunes que "jamás estaría previsto" que Venezuela se convierta en el "estado 51", en reacción a las nuevas declaraciones del mandatario de EE. UU., Donald Trump, sobre esa posibilidad. (Lea también: Aumento de salario mínimo en Venezuela corresponde a un bono y no da beneficios laborales: “Burla”)

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Trump ya había hecho comentarios similares en marzo pasado, tras el triunfo de Venezuela sobre Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Entonces, el mandatario estadounidense ironizó en su red Truth Social con que al país sudamericano "le están pasando cosas buenas" y preguntó: "¿Estado número 51?".

El presidente estadounidense también ha bromeado en otras oportunidades con presentarse a unas futuras elecciones en Venezuela y ha asegurado que tendría un respaldo histórico en el país.



Ahora, John Roberts, periodista de la cadena Fox News, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que señaló: "Acabo de colgar el teléfono con @realDonaldTrump ... me dijo que está considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51 estado del país", ya que los venezolanos "lo aman".



“País libre”

Delcy Rodríguez expresó sobre este comentario que "eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia".



A su salida de una audiencia en la CIJ por un diferendo territorial con Guyana, Rodríguez reivindicó la historia independentista venezolana y aseguró que el país seguirá defendiendo "la integridad, la soberanía y la independencia".

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"Nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres, que dieron su vida por hacer de nosotros, no una colonia, sino un país libre", subrayó.

La dirigente venezolana evitó tensar el tono diplomático y señaló que Caracas mantiene una agenda de cooperación con Washington, y "ese es el curso, ese es el camino", alertó. También destacó el peso energético de Venezuela a nivel internacional al recordar que el país posee "las reservas más grandes de petróleo del planeta" y una de las mayores reservas de gas natural. (Lea también: "Él pensaba que ese día moría": hijo de Nicolás Maduro sobre la captura de su papá)

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP