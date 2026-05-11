Extraños mensajes que habría enviado mamá de Vicente, niño que murió de golpe de calor en un carro

¿Un terrible error o un hecho premeditado? Eso es lo que las autoridades en México investigan sobre el fallecimiento de Vicente Meza, el niño de 3 años que murió de un golpe de calor tras pasar 12 horas en la camioneta de su mamá, Roxana. La mujer, quien fue detenida por las autoridades y enviada a prisión preventiva, el día de los hechos asistió a una fiesta y durante horas estuvo haciendo publicaciones en sus redes sociales disfrutando de su evento.



Habla papá de Vicente, niño muerto de golpe de calor en camioneta

Juan Carlos Meza, papá del menor convocó a una marcha en Mexicali, ciudad donde murió su hijo, y mencionó que lo sucedido con el niño no se trató de un error sino que, según él en medios mexicanos, “fue premeditado porque ella estuvo compartiendo historias, seguía tomando dentro de su casa”.

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En otra entrevista, Juan Carlos señaló que “yo no puedo creer que subas un mensaje a un estado a las 11 del estéreo de tu carro, otro a las dos de la mañana, otro a las cinco de la mañana y una frase motivacional a la una de la tarde”. “Te equivocas por una hora, por dos horas, por tres horas, a lo mejor por cuatro, pero no por 14 horas”, señaló.

La mamá de Vicente enfrenta cargos por el delito de homicidio con omisión impropia con dolo eventual.



“Me voy a desquitar y tú serás el responsable”, habría dicho mamá de Vicente

Durante la audiencia de imputación de cargos, los investigadores revelaron que Roxana había denunciado en al menos 3 ocasiones a su expareja, el papá del niño, por violencia intrafamiliar. Juan Carlos Meza, por su parte, indicó que ella usaba a su hijo para chantajearlo y amenazarlo.



Medios mexicanos revelaron unos mensajes de WhatsApp que Roxana habría estado enviando a Juan Carlos Meza en los que decía: “Me voy a desquitar y tú serás el responsable” y “Tu hijo va a sufrir las consecuencias”.



Aunque la Fiscalía mexicana indicó que inicialmente pediría 15 años de prisión por este delito, se conoció que, si el delito reclasifica, Roxana podría pagar una pena superiora los 50 años de prisión.



¿Cómo denunciar maltrato infantil?

Denunciar el maltrato infantil en Colombia es una obligación moral y legal orientada a proteger a niñas, niños y adolescentes. Cualquier persona que conozca o sospeche una situación de violencia física, psicológica, abuso sexual o negligencia puede y debe reportarla ante las autoridades competentes.

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El primer paso es identificar señales de alerta, como moretones frecuentes, cambios abruptos de comportamiento, bajo rendimiento escolar, miedo persistente o abandono. Ante estas situaciones, no se recomienda enfrentar al presunto agresor ni interrogar al menor de manera insistente, para evitar mayores riesgos.

En Colombia, la denuncia puede realizarse ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional o las comisarías de familia del municipio. El ICBF dispone de la Línea 141, gratuita y disponible las 24 horas, exclusivamente para reportar vulneraciones de derechos de la niñez.

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Al momento de denunciar, es útil proporcionar información básica sobre el menor, el contexto del presunto maltrato y el lugar donde ocurre, aunque no se cuente con pruebas. Las denuncias pueden hacerse de forma anónima.

Denunciar no constituye una acusación directa, sino un mecanismo de protección que permite activar rutas institucionales para garantizar la seguridad y el bienestar del menor.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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