Medios alemanes han informado de un posible lanzamiento de Rusia de un satélite con armamento nuclear al espacio. Los informes, que citan fuentes anónimas del ejército alemán y del servicio de inteligencia BND, indican que Moscú estaría planeando un lanzamiento de este tipo en las próximas semanas, lo que le daría la capacidad de destruir otros satélites. (Lea también: Declaración de paz de China, EE. UU. y Rusia: ¿qué dijeron sobre una guerra nuclear y Ucrania?)



Al respecto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró el lunes 23 de noviembre durante una visita a Berlín, al ser consultado sobre dichos reportes, que la alianza se defenderá frente a las amenazas en el espacio. Afirmó: “Siempre nos aseguraremos de defender cada centímetro del territorio de la OTAN, y eso incluye garantizar nuestra seguridad en lo que respecta al ámbito espacial”.

El canciller alemán, Friedrich Merz, quien compareció junto a Rutte, no confirmó ni desmintió las informaciones, pero expresó su preocupación. “Las noticias sobre los planes de Rusia de introducir armamento nuclear en el espacio no son nuevas, pero no por ello dejan de ser impactantes”, señaló. “Revelan el nivel de escalada que Rusia está, evidentemente, dispuesta a llevar a cabo”, añadió Merz, cuya Cancillería supervisa el BND, el servicio de inteligencia exterior de Alemania.

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Anteriormente, un portavoz del gobierno alemán había indicado que estas informaciones se estaban tomando “muy en serio”, aunque tampoco las confirmó y advirtió contra la posibilidad de generar un “nerviosismo excesivo ante peligros hipotéticos”.



Lo que reportan los medios alemanes sobre el armamento nuclear

Las cadenas públicas WDR y NDR, junto con el diario Süddeutsche Zeitung, informaron que Rusia planea lanzar, en las próximas semanas, un satélite denominado Sputnik-S equipado con una ojiva nuclear. Estos medios, citando fuentes anónimas, señalaron que los informes de inteligencia sobre dichos planes han sido compartidos recientemente con varios países de la OTAN y que el gobierno alemán ha sido informado al respecto.



Según los citados medios, el satélite se encontraba almacenado en la región de Moscú y podría utilizarse para interferir o destruir satélites clave de comunicaciones y observación que orbitan la Tierra. El BND declinó hacer comentarios al ser consultado por la AFP, mientras que el mando espacial de las fuerzas armadas alemanas remitió a unas declaraciones generales del ministro de Defensa, Boris Pistorius, en las que señalaba que las amenazas en el espacio ultraterrestre se están tomando en serio.



La reacción de Rusia sobre el supuesto lanzamiento del satélite

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que no había visto las últimas informaciones sobre este asunto, pero añadió que los frecuentes reportes que citan “fuentes desconocidas” “apenas merecen ser tomados en serio”.



Josef Aschbacher, director de la Agencia Espacial Europea, calificó la presencia de armas nucleares en el espacio como “el peor escenario imaginable”, en declaraciones al diario Handelsblatt.

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AGENCIA AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL