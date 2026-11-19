China, Estados Unidos y Rusia adoptaron este jueves una "declaración de paz" durante una cumbre sin precedentes entre sus presidentes, cuando se cumplen casi cinco años del inicio del conflicto en Ucrania y en medio de la guerra entre Washington e Irán. El texto publicado después de la reunión de los líderes chino, Xi Jinping; estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin, en la ciudad china de Shenzhen, expresa su compromiso de reformar la ONU, proteger la inmunidad diplomática, garantizar el suministro de productos petrolíferos refinados y los riesgos nucleares.



La negociación a puerta cerrada, celebrada al margen de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), duró una hora y 20 minutos. "Los tres jefes de Estado mantuvieron un intercambio profundo de opiniones sobre la situación internacional actual y se comprometieron a defender la estabilidad estratégica y la seguridad internacional", dice la declaración.

La reunión tripartita tuvo lugar en un contexto complicado por la ofensiva militar rusa en Ucrania lanzada en 2022, el caos desencadenado en Oriente Medio por los ataques de Israel y de Estados Unidos contra Irán y una China en ascenso que busca reforzar su influencia en Asia.

Publicidad

"Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania", afirmó Putin al inicio de la reunión.



Sentados alrededor de una mesa redonda con un arreglo floral rosa en el centro, Trump, Xi y Putin abordaron en sus discursos iniciales temas como las armas nucleares, la guerra en Ucrania o la seguridad energética. Trump afirmó que hicieron "historia". Putin coincidió en que habían escrito una nueva "página en la historia de la diplomacia". (Lea también: Cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin marca la agenda en China)



Los cuatro puntos de la declaración de paz

El primer punto del texto, en su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es el compromiso de "impulsar la reforma" de la institución para que "responda con más eficacia" a los desafíos globales y a su "misión fundamental de paz y seguridad internacionales".



El segundo, anuncia que "planean aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países" para garantizar "un flujo estable de energía" ante un contexto de tensiones para el suministro energético internacional por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito de petróleo, especialmente para los países asiáticos.

Publicidad

El tercer punto, que conmina a la CPI y organismos similares a "no abusar de sus poderes", constituye una pulla a ese tribunal, que mantiene vigente una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra en Ucrania. Putin es objeto de una orden de detención de la CPI, un tribunal que la administración de Trump quiere desmantelar.

El secretario general de la ONU, António Guterres, reaccionó a las críticas y afirmó que el tribunal tiene un papel "crucial" para la justicia internacional en el mundo.

Publicidad

Y el cuarto aborda el único de los temas que parecían explícitamente agendados para el encuentro y establece el compromiso de "entablar un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares".

Trump hizo un alegato en su intervención al inicio del encuentro para reducir sus respectivos arsenales nucleares y pidió garantías para que "estas armas no sean usadas nunca" por ningún país. "Francamente, como líder de un país es difícil abandonar las armas nucleares una vez las tienes", admitió el republicano, quien llamó a "cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo". Y apostilló: "Eso es lo que estamos haciendo en Irán, que jamás tendrá un arma nuclear".

Publicidad

Por su parte, Xi dijo que las armas nucleares son una "espada de Damocles" y pidió su prohibición y eliminación completa y que no se crucen "líneas rojas".

Los dirigentes mantuvieron las conversaciones cuando Trump viaja siempre acompañado de su maletín nuclear, el llamado "Fútbol Nuclear", y mientras Putin se desplazó a China con el suyo, conocido en Rusia como 'chemodanchik', según mostró la televisión pública rusa en un reportaje desde la ciudad de Shenzhen.



Ucrania sobre la mesa

La cumbre avivó el temor de que los tres dirigentes quisieran dividir el mundo en esferas de influencia, por ejemplo, tomando decisiones que afecten a Ucrania sin tener en cuenta a Kiev ni a Europa. En una reunión en Berlín, el emisario estadounidense Jared Kushner buscó tranquilizar a los países aliados de Ucrania y afirmó que Trump expresó su deseo de "concluir un acuerdo con Europa a su lado".

Publicidad

Kushner, yerno de Trump, también afirmó que el mandatario está abierto a ofrecer a Ucrania una garantía de seguridad similar a la cláusula de defensa mutua de la OTAN, pero recalcó que Washington también tiene que proteger sus intereses.

Del lado de los europeos, el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a reabrir el debate sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN.

Publicidad

Entretanto, el mandatario ruso explicó que había abordado el conflicto tanto en su reunión bilateral del miércoles con Xi como en la mantenida este jueves con Trump, en la que, según dijo, dedicaron "mucha atención" al conflicto por iniciativa del estadounidense. Putin defendió que las tres potencias pueden contribuir al fortalecimiento de la seguridad internacional "si cooperan de forma constructiva", como socios y "sobre la base del respeto mutuo y del equilibrio de intereses".

"Los presidentes hablaron de su interés en poner fin al conflicto en Ucrania. Rusia también está interesada. Se lo aseguro. No tenemos ningún deseo de continuar este conflicto armado", dijo Putin, quien insistió en la idea de que el Ejército ruso no inició la actual guerra, sino que "intenta terminar" desde hace casi cinco años el conflicto que estalló en 2014 en el Donbás. Subrayó que el problema radica en la postura ucraniana, que se niega a aceptar los "compromisos" que le propuso en su momento Estados Unidos tras la cumbre ruso-estadounidense de agosto de 2025 en Anchorage, en Alaska. "Nosotros los aceptamos y ahora le toca a Ucrania", señaló. (Lea también: Colombia les pide a Rusia y Ucrania frenar el reclutamiento de connacionales para la guerra)

Publicidad

Añadió que Kiev se equivoca al intentar mantener a toda costa el control del 10 % -el 20 %, según fuentes occidentales- que aún ocupa en la región ucraniana de Donetsk. "Todos tendrán que aceptar la realidad (sobre el terreno) (...) Esperemos llegar a un acuerdo", dijo.

En cuanto a las garantías de seguridad, señaló: "Nosotros reconocemos que Ucrania tiene derecho a su seguridad, igual que Rusia. Simplemente, que la seguridad de Rusia hay que garantizarla. Nosotros aceptamos la propuesta de los negociadores estadounidenses sobre que la seguridad de Ucrania debe ser integrada en la seguridad europea común. ¿Qué hay de malo en ello?", afirmó.

Publicidad

Trump, por su parte, confirmó al comienzo de la reunión que ya había tenido ocasión de abordar la cuestión de Ucrania extensivamente con Putin. "Creo que él y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra", afirmó el estadounidense.

China ha mantenido una postura ambigua ante la guerra, reclamando una solución negociada sin condenar la invasión rusa, mientras refuerza sus vínculos políticos y económicos con Moscú.



Comercio, IA y Latinoamérica

Eclipsada por el encuentro trilateral, la cumbre de la APEC se inició con un llamado de Xi a "reducir las barreras al comercio y la inversión".

Publicidad

Participaron por Latinoamérica los presidentes Claudia Sheinbaum, de México; Keiko Fujimori, de Perú, y José Antonio Kast, de Chile. El mandatario ultraderechista chileno dijo que su país "quiere liderar" el cambio provocado por la IA. "Tenemos cobre, litio que el mundo necesita", destacó.

Para Sheinbaum "las transformaciones científicas, tecnológicas, la inteligencia artificial, abren enormes posibilidades", pero también "profundas desigualdades". A pesar de sus diferencias, todos los líderes posaron para la "foto de familia" de la APEC con bufandas a juego.

Publicidad

AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL