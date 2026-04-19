Estrecho de Ormuz sigue cerrado: Irán advierte que aún está lejos un acuerdo final con EE. UU.

El estrecho de Ormuz permanece cerrado el domingo en el marco del enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, y el influyente presidente del parlamento iraní indicó que un acuerdo de paz definitivo estaba "muy lejos" de alcanzarse a pesar de los avances en las negociaciones.



Mientras continuaban los esfuerzos de mediación tras las conversaciones de alto nivel celebradas en Pakistán, que no lograron alcanzar un acuerdo, Irán declaró que no reabriría la crucial ruta comercial marítima hasta que Estados Unidos pusiera fin al bloqueo de los puertos iraníes.

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Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraní, dijo en un discurso televisado el sábado por la noche que se habían logrado "avances" con Washington, "pero que aún existen muchas diferencias y algunos puntos fundamentales siguen sin resolverse".

"Todavía estamos lejos de la negociación final", dijo Ghalibaf, uno de los negociadores de alto rango de Teherán en las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra la república islámica.



El alto el fuego, que ha durado dos semanas, finalizará el miércoles a menos que se prorrogue.



El presidente estadounidense Donald Trump dijo que se estaban manteniendo "conversaciones muy positivas" con Irán, pero advirtió a Teherán que no intentara "chantajear" a Estados Unidos.

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El viernes, Teherán declaró abierto el estrecho de Ormuz, por donde suele transitar una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, tras acordarse un alto el fuego temporal para detener la guerra de Israel con Hezbolá, aliado de Irán, en el Líbano.

Eso provocó euforia en los mercados mundiales e hizo que los precios del petróleo se desplomaran, pero Teherán rectificó después de que Trump insistiera en que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes continuaría hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo.

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"Si Estados Unidos no levanta el bloqueo, el tráfico en el estrecho de Ormuz se verá definitivamente limitado", dijo Ghalibaf.

Trump acusó a Irán de estar actuando de forma "un poco astuta" con sus recientes movimientos y advirtió a Teherán que no intentara "chantajear" a Washington cambiando de postura respecto al estrecho.

"Estamos manteniendo conversaciones muy productivas", declaró el presidente a los periodistas en la Casa Blanca, y añadió que Estados Unidos estaba "adoptando una postura firme".



'Dirigido'

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que cualquier intento de atravesar el estrecho sin permiso "será considerado cooperación con el enemigo, y el buque infractor será atacado".

Según los datos de seguimiento, un pequeño número de buques petroleros y gaseros cruzaron el estrecho a primera hora del sábado durante la breve reapertura, pero otros se retiraron y, a última hora de la tarde, apenas había embarcaciones que lo cruzaran.

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El domingo por la mañana, la entrada al Golfo parecía estar paralizada, y los datos de seguimiento mostraban que el estrecho estaba completamente vacío de barcos.

El día anterior, una serie de tres incidentes demostraron los peligros de cualquier intento de cruzar la frontera.

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Una agencia de seguridad marítima del Reino Unido afirmó que la Guardia Revolucionaria disparó contra un buque cisterna, mientras que la empresa de inteligencia de seguridad Vanguard Tech informó que la fuerza había amenazado con "destruir" un crucero vacío que huía del Golfo.

En el tercer incidente, la agencia británica informó haber recibido un aviso de que un buque "fue alcanzado por un proyectil desconocido, lo que causó daños" a los contenedores de transporte, pero no se produjo ningún incendio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India informó que había convocado al embajador iraní para presentar una protesta por un "incidente de disparos" en el que se vieron involucrados dos buques con bandera india en el estrecho.



'Derechos nucleares'

En el plano diplomático, Egipto, que ha participado en esfuerzos de mediación con Pakistán, se mostró optimista el sábado, y el ministro de Asuntos Exteriores, Badr Abdelatty, afirmó que El Cairo e Islamabad esperaban alcanzar un acuerdo definitivo "en los próximos días".

Un punto de fricción importante ha sido la reserva iraní de uranio enriquecido casi apto para la fabricación de armas nucleares.

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Trump declaró el viernes que Irán había accedido a entregar sus aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido. "Lo conseguiremos mediante una operación conjunta con Irán, con muchas excavadoras", afirmó.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha declarado que las reservas, que se cree que están enterradas bajo los escombros de los bombardeos estadounidenses en la guerra de 12 días del pasado mes de junio, "no van a ser trasladadas a ningún sitio" y que su entrega a Estados Unidos "nunca se ha planteado en las negociaciones".

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El domingo, el presidente Masoud Pezeshkian cuestionó por qué Irán debería renunciar a su "derecho legal" a un programa nuclear.

«¿Cómo es posible que el presidente de Estados Unidos declare que Irán no debería usar sus derechos nucleares pero no explique por qué?», decía un comunicado de la presidencia iraní.

"¿Cómo es posible que esté intentando privar a una nación de sus derechos legales?"

La guerra de Oriente Medio comenzó el 28 de febrero con una oleada masiva de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, a pesar de que Washington y Teherán estaban inmersos en negociaciones en ese momento.

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El conflicto se extendió rápidamente por toda la región: Irán atacó a los países vecinos del Golfo que albergan bases militares estadounidenses, y Hezbolá, respaldado por Irán, arrastró a Líbano a la guerra lanzando cohetes contra Israel. pciones d e titu que diga como permanece cerrado estrechode ormux:iran dice que esta lejos de llegar a acuerdo.

AGENCIA AFP