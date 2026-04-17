Renuncia director encargado de ICE, Todd Lyons, supervisor del plan de deportación masiva en EE. UU.

El director encargado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dejará, después de 13 meses, la agencia responsable de la política antimigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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El secretario de Seguridad Nacional, Marwayne Mullin, dijo que Todd Lyons estará hasta el 31 de mayo en ICE, que ha sido criticada por las brutales redadas contra inmigrantes en los últimos meses.

"Ha sido un gran líder", dijo Mullin en un comunicado, y le deseó suerte en "sus próximas oportunidades en el sector privado".



Trump nombró a Lyons como director interino de ICE en marzo de 2025. Fue una "pieza clave" en la campaña antimigracion del presidente, dijo Mullin, sin dar razones sobre la salida ni anunciar su reemplazo. Desde la Administración de Barack Obama (2009-2017) no se ha designado a un director de ICE votado por el Senado.



Críticas contra el ICE

Horas antes de conocerse su renuncia, Lyons testificó ante una subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, donde respondió a preguntas de los legisladores sobre el número sin precedentes de muertes bajo custodia de ICE y los planes futuros de la agencia para el espacio de detención, entre otros temas.



Allí, defendió el trabajo del ICE, asegurando que "el presidente nos encomendó las deportaciones masivas y estamos cumpliendo con ese mandato".

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Medio centenar de migrantes detenidos por ICE han fallecido en sus centros en lo que va de 2026, de acuerdo con datos oficiales. (Lea también: Muere otro migrante bajo custodia del ICE: van 16 fallecidos en EE. UU. en lo que va de 2026)

Entre los incidentes protagonizados por ICE también están los casos de dos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, que murieron abaleados por agentes federales cuando se manifestaban en Mineápolis a comienzos de 2026.

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La salida de Lyons se produce un mes después de que Gregory Bovino, la cara visible de las redadas migratorias de Trump, renunciara a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tras la indignación provocada por los violentos operativos en Mineápolis.

La campaña contra la inmigración irregular ayudó a Trump a ser elegido en 2024, pero sus índices de aprobación han caído en parte por la muerte de los estadounidenses, los videos de agentes con el rostro cubierto que agarran a la fuerza a personas e informes de acusaciones contra migrantes basadas en pruebas endebles.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP