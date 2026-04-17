Novio de tiktoker asesinada en Honduras dice que fue "obligado" a participar en el crimen

En Honduras hay revuelo por el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven tiktoker Katerin Mejía Argueta, más conocida en redes sociales como Katy Mazorca. La menor de 17 años fue reportada como desaparecida por su familia en la noche del miércoles 15 de abril, luego de que saliera de su vivienda a cumplir una cita y se desconociera su paradero.

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Al día siguiente, las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo femenino sin vida en una zona solitaria en el municipio de Tocoa, en Colón. Detallaron que tenía signos de violencia y heridas en su cuello realizadas con arma cortopunzante. Tras las respectivas pesquisas se confirmó que se trataba de la joven reportada como desaparecida la noche anterior.

En una rápida acción, el director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, el comisionado Wilber Mayes Ríos, informó a la prensa local que capturaron al principal sospechoso del crimen y a otros dos posibles involucrados. Esto gracias a investigaciones técnicas y científicas, así como testigos protegidos.



Novio de la tiktoker participó en el crimen

Con el paso de las horas se han conocido detalles escalofriantes sobre lo que habría pasado con Katy Mazorca en sus últimas horas de vida. Los detalles que se conocieron son directamente del sospechoso capturado, quien además sería el novio de la influencer.



Al ser capturado, el joven manifestó a la prensa local que se vio forzado a engañar a su novia para conducirla a su trágico final. "A mí me obligaron. Yo tenía una relación a escondidas con la muchacha. Ellos me interceptaron y me dijeron que les ayudara, amenazándome. No tuve otra opción", aseguró bastante conmovido ante las cámaras mientras era esposado y conducido por las autoridades.



"Fui testigo de un crimen y quiero confesarlo todo", agregó el hombre que fue identificado por la prensa hondureña como Óscar Adonis. Por otro lado, el hombre aseguró que los responsables del asesinato de su novia fueron tres personas: Jeffrey Hernández, Abigail y Melissa.

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Adonis agregó que él fue raptado junto a Katy y vivió con ella sus últimos momentos. "Yo estuve en todo momento con ellos. Desde que la montamos, adónde la llevamos, qué hicimos, cómo se hizo, yo soy testigo de todo", aseguró.



¿Qué se sabe sobre el caso?

El comisionado Wilber Mayes Ríos detalló que la principal hipótesis de las autoridades sobre este caso es una posible venganza. "La joven como que tenía una relación con una persona que días anteriores también perdió la vida en ese sector. Debido a ello es que el día de ayer fue privada injustamente de su libertad y este día ya apareció sin vida en un sector solitario de Tocoa, Colón".

Al respecto, el mismo Óscar Adonis confirmó esta versión a las autoridades y reveló más detalles. Señaló que todo empezó con el asesinato de un hombre conocido como 'El Barbero' días atrás. Se dice que Katy Mazorca presuntamente habría ordenado el homicidio del hombre, esposo de una de las mujeres involucradas en la muerte de la influencer.

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"El asesinato de la joven viene por la muerte del barbero, el esposo de Abigail, un barbero que mataron no hace mucho. Supuestamente mi pareja fue quien lo mandó a matar y por eso le vino la muerte a ella", indicó el hombre.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL