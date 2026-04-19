Trump advierte ataques contra infraestructura energética de Irán si no hay acuerdo en Pakistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este domingo el tono frente a Irán al advertir que, si no se concreta un acuerdo en las negociaciones en curso, su país podría atacar infraestructura clave del territorio iraní. El anuncio se produce en paralelo al envío de una delegación estadounidense a Pakistán, donde se prevé retomar los contactos diplomáticos con representantes iraníes.



De acuerdo con lo informado, la misión estadounidense llegará el lunes a territorio paquistaní con el objetivo de reactivar el diálogo con Teherán en medio de una creciente tensión regional. La decisión se conoce luego de que Washington acusara a Irán de incumplir el alto el fuego de dos semanas iniciado el pasado 8 de abril.



Advertencias en medio del intento diplomático

En un mensaje difundido a través de su red social Truth Social, Trump aseguró que su gobierno ha puesto sobre la mesa un “acuerdo razonable” para resolver la actual crisis. Sin embargo, dejó claro que, en caso de que Irán no acepte los términos propuestos, Estados Unidos adoptaría medidas contundentes.

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“Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán”, afirmó el mandatario, en una de las declaraciones más duras desde el inicio de las tensiones recientes. En ese mismo mensaje, agregó: “¡SE ACABÓ HACERSE EL BUENO!”, subrayando su postura.

Las advertencias del presidente se producen mientras persisten los señalamientos sobre acciones militares recientes en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global. Según Trump, Irán habría violado el cese al fuego al lanzar ataques el sábado en esa zona.



El mandatario estadounidense también hizo referencia a hechos ocurridos en el estrecho de Ormuz que, según dijo, constituyen una “violación total” del acuerdo de tregua. Entre estos, mencionó ataques contra embarcaciones internacionales, incluyendo un buque francés y un carguero del Reino Unido.



“Caerán rápido, caerán fácil”, afirmó Trump al referirse a una eventual respuesta militar, reiterando que la propuesta de Washington sigue siendo, en sus palabras, “muy justa y razonable”. Estas declaraciones se dan en un contexto de alta sensibilidad internacional, con preocupación por el impacto que una escalada podría tener en la estabilidad regional y en los mercados energéticos.

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Pakistan es un punto clave para los esfuerzos diplomáticos en curso. Aunque no se han dado detalles sobre los integrantes de la misión ni sobre la agenda específica, se espera que el encuentro busque encauzar nuevamente las conversaciones con Irán.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE Y AFP

Hcarrenb@caracoltv.com.co