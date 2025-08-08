Judicializan a domiciliario señalado de golpear a cliente y causar muerte de su perro tras patearlo

Edison Daniel Corzo Urrego, un domiciliario que trabajaba en Bogotá, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación tras un lamentable hecho que derivó en la muerte de un perro en el que, presuntamente, estaría involucrado.

La trágica historia se remonta al pasado 16 de marzo de 2023, cuando el señalado causante de la muerte del canino se disponía a entregar un domicilio en la localidad de Suba, justo hacia el occidente de la capital del país.

Al llegar al punto en el que Corzo Urrego debía entregar el pedido, se presentó un altercado en medio de "una situación confusa". Esta discusión entre domiciliario y repartidor se escaló hasta el punto en que el domiciliario empezó a golpear al cliente, lo que, acorde con lo que dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, quedó registrado y sirvió de material probatorio para el ente acusador.

"Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que el hombre, quien se desempeñaba como domiciliario, llegó a un inmueble para entregar un producto. En medio de una situación confusa se generó una discusión con el cliente, que trascendió a una riña", dio a conocer la Fiscalía en un comunicado.

Pero la pelea entre domiciliario y consumidor no fue suficiente, pues el conflicto se escaló hasta tal punto que el ya judicializado le dio varias patadas al animal de compañía del cliente, lo que le provocó graves heridas al perro, de raza bulldog, llamado Mox.

El canino, tras tales impactos, quedó gravemente herido y, pasado poco tiempo desde el incidente, perdió la vida por la gravedad de las lesiones que le causó el repartidor. Por esta actuación, Corzo Urrego fue imputado por dos delitos: lesiones y maltrato animal agravado.

"Corzo Urrego presuntamente le propinó golpes al usuario y le dio varias patadas a su animal de compañía, un perro bulldog de nombre Mox. Producto del ataque y ante la gravedad de las heridas, el canino sufrió varios traumatismos que desencadenaron su muerte", explicó la Fiscalía.

Por ahora, el ente acusatorio dio a conocer que el señalado agresor no aceptó los cargos en su contra. No obstante, por ahora se está a la espera de la respectiva continuación este procedimiento judicial. Tal como lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, "la situación jurídica de la persona relacionada se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004".

